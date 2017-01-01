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Karahayıt'a 112 acil sağlık istasyonu yapılıyor



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA)- Denizli'nin turizm bölgesi olan Karahayıt'a Pamukkale Belediyesi tarafından sağlık istasyonu yapılıyor.

Pamukkale Belediyesi, turizm bölgesi olan Karahayıt'ta sağlık ihtiyaçlarının daha erken karşılanması amacıyla, 112 Acil Sağlık İstasyonu'nun yapılıyor. İnşaatına başlanan sağlık istasyonu bin 288 metrekare alan üzerine yapılacak. Proje zemin kat ve 1 normal kattan oluşacak. İstasyon bünyesinde 2 adet yarı kapalı ambulans bekleme alanı bulunacak olan merkezde çağrı merkezi, dinlenme odası,sağlık merkezi,arşiv,ilaç deposu, istasyon sorumlu odası ve çatı terası bulunacak.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, "Modern bir Pamukkale yolunda tüm eksiklikleri gidererek, basamakları hızlıca çıkmaya çalışıyoruz. Karahayıt mahallemizde bin 288 metrekare olan hazine arazisi üzerine Pamukkale Belediyesi olarak bugün yaptığımız protokolle 112 Acil Sağlık İstasyonu binasını inşa edeceği ve bölgeye 112 sağlık ekibi hizmet verecek. Karahayıt ve bölgemiz termal turizm merkezi. Yerli ve yabancı birçok turistimiz şifa aramak için bu bölgeye gelerek hizmet alıyor. Bu anlamda da önemli bir nokta. Hem bölge halkımıza hem de turistlerimize sağlık alanında bu istasyon ihtiyaç olduğunda hızlıca hizmet verecek. Tüm donanımlara sahip, şık bir 112 binası inşa ediyoruz. Bu yatırımın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

(MT-Y)



23.05.2017 11:01:16 TSI

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