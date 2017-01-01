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SGK'dan Karslı esnafa ödeme kolaylığı



KARS (İHA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kars İl Müdürü Abdulkadir Ayluçtarhan, 6736 sayılı Bazı Alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin Kanun 19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini, anılan kanun ile işverenlere ve esnaflara ödeme kolaylığı getirildiğini belirti.

Ayluçtarhan, bu kanunla işverenlerin ve Esnafın 2016 yılı Haziran ayı dahil ve öncesi SGK alacaklarını kanunda belirlenen süre zarfında yapılandırıldığını kaydetti.

Abdulkadir Ayluçtarhan, "İlk taksit ödeme süresi ve Peşin ödeme süresinin 02.01.2017 tarih olduğu kanunla belirlenmiş ve ödeme planları talepte bulunan işveren ve Esnafımıza 7201 sayılı Kanun gereği tebliğ edilmiştir. 6770 sayılı Kanun ile 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanuna geçici 2'nci madde eklenmiştir. Anılan kanun ile yapılan düzenlemede ilk taksit / Peşin ödeme süreleri 31.05.2017 tarihine uzatılmış, ikinci taksit ve takip eden taksit süreleri ise dörder ay süreyle uzatılmıştır. Bu bağlamda; işveren ve Esnafımızın ödemelerini 31.05.2017 tarih ve öncesi bir tarihte yapmaları yapılandırmalarının devam etmesi yönünde önem arz etmektedir" dedi.

(IÇ-Y)



23.05.2017 11:05:25 TSI

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