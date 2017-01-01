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''Küçük Kalpler Sahnede Buluşuyor''



(Fotoğraflı)



Olgun Yıldız

ARDAHAN (İHA) - Ardahan Eğitimde Nitelik Kazanıyor ve Kültür Güneşi Projeleri kapsamında Tiyatro sevdalısı olan gençler, bu sevdanın tohumlarını ekmek için gönüllü olarak köy köy dolaşıyor. Köy okulundaki öğrenciler tiyatroyla tanışmaktan memnun, tiyatrocu gençlerde sorumluluklarını yerine getirmekten memnun.

Ardahan merkeze bağlı Ölçek köyü Ortaokulunun 'Küçük Kalpler Sahnede Buluşuyor' sloganı ile başlattığı proje kapsamında köylerdeki okullara giden tiyatrocular çocuklara güzel anlar yaşatıyor. İlk kez tiyatro oyunu izleyen miniklerin heyecanları yüzlerinden okunuyor.

Ölçek köyü Ortaokulu Müdürü Gökhan Erkılıç, okulumuz tarafından Bi Nefes tiyatro topluluğunun yardımlarıyla 2'incisi düzenlenen "Küçük Kalpler Sahnede Buluşuyor" adlı tiyatro etkinliği ile köy okullarındaki öğrencilerin sosyalleşmesi amaçlanıyor dedi. Erkılıç, "Tiyatro etkinliğimiz ile öğrencilerimizin sosyalleşmesini, kültürel bakımdan gelişimini, başarı duygusunu yaşamalarını ve geniş kitlelere hitap ederek tiyatro sevgisini yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Bu bağlamda bu yıl ilkini 23 Şubat ortaokulundaki öğrencilerle buluşturduğumuz tiyatro etkinliğimizi bugünde Yalnızçam Fatih Sultan Mehmet ortaokulu öğrencileri ile buluşturduk. Hayırsever vatandaşlarımızın yardımı ve kendi imkanlarımız ile çıktığımız bu yolda bize destek olan başta Milli Eğitim müdürümüz ve hayırsever vatandaşlarımıza yardımlarından dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

(OY-AA-Y)



23.05.2017 11:06:19 TSI

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