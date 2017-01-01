YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. MABESEM'den el sanatları sergisi

MABESEM'den el sanatları sergisi



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezleri (MABESEM) tarafından El Sanatları Atölyesi Performans Sergisi düzenlenen törenle açıldı. 1 hafta boyunca açık kalacak sergide yüzlerce eser sergileniyor.

Şehit İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağındaki Sanat Galerisi'nde düzenlenen serginin açılış törenine Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ile kursiyerler ve kalabalık vatandaş topluluğu katıldı. Törende bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay, geçtiğimiz günlerde Çini Atölyesi Sergisini düzenlediklerini anımsatarak, "Bu hafta boyunca da El Sanatları Atölyemizin eserlerini vatandaşlarımızın beğenisine sunuyoruz. Sergimizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. Daha sonra serginin açılış kurdelesi kesilerek sergi gezildi.

Sergi, 29 Mayıs tarihine kadar ziyarete açık olacak.

(BT-SD-Y)



23.05.2017 11:08:23 TSI

NNNN

