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Burhaniye'de Kıyı Çalıştayı yapıldı

23 Mayıs 2017 Salı, 11:14
Burhaniye'de Kıyı Çalıştayı yapıldı
Burhaniye'de Kıyı Çalıştayı yapıldı

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Jeomorfoloji Derneği tarafından düzenlenen ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Burhaniye Belediyesinin desteklediği "Yasal ve Bilimsel Boyutlarıyla Kıyı" çalıştayı, Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda gerçekleştirildi. "Kıyı Kenar Çizgisi" tespit komisyonları ile bilirkişi üyeliği bilimsel yeterliliklerinin kazandırılması amaçlı olarak planlanan çalıştay da; öğleden önce teorik sunumlar yapılırken öğleden sonra da arazi uygulamaları gerçekleştirildi.
Bu kapsamda; Prof. Dr. Abdullah Soykan'ın açılış konuşması ile başlayan çalıştay, Prof. Dr. Hakan Yiğitbaşıoğlu'nun "Tematik tanıtımı" ile devam etti. Daha sonra Prof. Dr. Hüseyin Turoğlu "Kıyı elemanlarının tanımlanması: Hukuki ve Doğal perspektif", Yrd. Doç. Dr. Lütfi Nazik "Akarsu vadilerinde Kıyı Kenar Çizgisi", Prof. Dr. Meral Avcı "Kıyı vejetasyonu" konularında bilgiler verdi. Çalıştayın kısa değerlendirmesi ise Doç. Dr. M. Kirami Ölgen tarafından yapıldı. Öğleden sonra, Burhaniye Ören yakın çevresindeki "Geniş - Alçak Kıyı" ve "Dar - Yüksek Kıyı" örneklerine ait 4 farklı lokasyonda arazi uygulamaları yapıldı. "Yasal ve Bilimsel Boyutlarıyla Kıyı" çalıştayı; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Burhaniye Belediyesi yanı sıra çevre il ve ilçe belediyelerinden konu ile ilgili 55 Mühendis-Mimar statüsündeki teknik personel, İstanbul, Ankara, Ege, Ahi Evran ve Balıkesir üniversiteleri başta olmak üzere farklı üniversitelerinden Fiziki Coğrafya alanında yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden oluşan toplam 85 izleyicinin katılımı ile tamamlandı. Çalıştay sonunda tüm katılımcılara "Katılım Sertifikası" verildi. Çalıştaya katılanlar deniz, göl ve akarsu kıyılarına ilişkin Bölge İdari Mahkemelerinde ya da Asliye Hukuk Mahkemelerinde kıyı ile ilgili görülmekte olan davalarda bilirkişi olarak görev yapmakta olan, konunun uzmanı akademisyenlerin bilgi birikimi ve tecrübelerinden istifade ederek, teknik bilgi ve tecrübelerine çok yeni ve güncel bilgiler ekleme fırsatı buldular.
(FT)

23.05.2017 11:14:12 TSI
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