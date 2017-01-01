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Muratpaşa15 bin eserlik sergiye hazır



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi'nin Sanatsal Üretim ve Meslek Edindirme Kursları yılsonu sergisi açılıyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi'yle birlikte yürüttüğü sanatsal üretim ve meslek edindirme kursları 2016 - 2017 dönemini tamamladı. Muratpaşa'nın 56 mahallesine yayılan ve 5 bin kursiyerin katıldığı 86 farklı branşta açılan 250 kursta dönem boyunca ortaya çıkan el emeği ürünler, sanat kurslarında üzerinde çalışılan sayısız beste Pazartesi günü Antalyalılara buluşacak.

Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın katılımıyla saat 14.00 açılışı yapılacak yılsonu sergisi 4 Haziran Pazar gününe kadar ücretsiz gezilebilecek.

Sergide, kursiyerlerin 15 bin eseri Antalyalıların beğenisine sunulacak.

(SÇ-SÇ-Y)



23.05.2017 11:12:54 TSI

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