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Balya' da Bilim Sokağı açıldı



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Balya ilçesinde, İmam Hatip Ortaokulu'nda, eğitim-öğretimde hafızalarda daha kalıcı yöntemleri uygulamak için Bilim Sokağı açıldı. Okul koridorlarında düzenlenen Bilim Sokağı ilgi gördü.

Balya İmam Hatip Ortaokulu'nda BENGİ projesi kapsamında düzenlenen Bilim Sokağında değişik derslere ait köşeler oluşturuldu. Öğretmen ve öğrencilerin işbirliği ile açılan Bilim Sokağı'nın ilgi gördüğünü anlatan Okul Müdürü Ahmet Kurcen, "Okulda değişik öğrenme yöntemleri uyguluyoruz. Bu yöntemlerimizden biriside açılışını gerçekleştirdiğimiz Bilim Sokağı oldu. Öğrencilerimizin eğlendiği okul koridorumuzu Bilim Sokağı haline getirerek eğitim öğretim de oynarken öğrenme yöntemi ile öğrencilerimize hitap ediyoruz. Bilim sokağımız; Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, İngilizce, Matematik, Din Kültürü ve Türkçe köşelerinden oluşmaktadır. Bilim Sokağı'nın oluşmasında emeği geçen öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

(FT)



23.05.2017 11:14:50 TSI

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