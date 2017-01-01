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Toroslar Belediyesi'nde vezneler hafta sonu da açık



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MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 31 Mayıs'ta sona emlak ve işyeri çevre temizlik vergisi (ÇTV) birinci taksit ödemelerinin rahat yapılabilmesi için veznelerini hafta sonunda da açık tutacak.

Toroslar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 31 Mayıs Çarşamba günü sona erecek olan emlak, ÇTV ve ilan-reklam vergilerinin birinci taksit ödemelerinde vatandaşların sorun yaşamaması için veznelerin 27 Mayıs Cumartesi ve 28 Mayıs Pazar günleri de açık omacağı sildirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, mükelleflerden gecikme zammına maruz kalmamaları ve cezalı duruma düşmemeleri için vergilerini zamanında ödemelerini istedi. Vatandaşları izdiham nedeniyle son güne kalınmaması konusunda da uyaran Başkan Tuna, "Yoğunluğu önlemek amacıyla Mali Hizmetler Müdürlüğümüze bağlı belediye hizmet binamızdaki veznelerimizi bu hafta sonu açık bulunduracağız. Mükelleflerimiz, 2017 yılı emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve ilan reklam vergisi ödemelerinin 1'inci taksitlerini 31 Mayıs Çarşamba günü mesai bitimine kadar belediyemiz veznelerinden ve web sitemizdeki e-belediye bağlantısından TC kimlik numarası veya vergi numarasıyla yatırabilirler ve isteyenler ödemelerini kredi kartıyla da yapabilirler. Bunun yanı sıra mükelleflerimiz, belediye vergi bilgileri ile emlak rayiç bedellerini de web sayfamız ile www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet şifresiyle öğrenebilirler" dedi.

Tuna, hafta içi de Yalınayak ile Halkkent Mahallesi'ndeki Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde bulunan tahsilat şubelerinin de mesai saatleri içerisinde açık bulunacağını kaydetti.

(KYM-Y)



23.05.2017 11:17:17 TSI

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