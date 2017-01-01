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Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yıl sonu etkinliği



(Fotoğraflı)



Zuhal Zengin

BİLECİK (İHA) - Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce tüm okulların katılımları ile düzenlenen yıl sonu etkinliğinde öğrenciler birbirinden güzel etkinliklere imza attı.

Osmaneli kapalı pazar yerinde düzenlenen ve saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başlayan etkinlikte, açılış konuşmasını İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci yaptı. Ekinci, konuşmasında, katılım sağlayan misafirlere teşekkür ettikten sonra amaçlarının Milli Eğitimin genel ve özel amaçları doğrultusunda öğrencilerini yetişmek, öğrencileri sosyal faaliyetlerin içine daha fazla çekerek onları hayata daha iyi hazırlamak olduğunu belirtti. Ekinci, 2016/20117 eğitim öğretim yılı içerisinde öğrencilerin müfredat doğrultusunda aldıkları eğitimin yanı sıra boş zamanlarını da sportif ve kültürel faaliyetlerle değerlendirdiğini kaydetti. Milli Eğitim Müdürü Ekinci, yıl sonu etkinliklerinin geleneksel hale getireceklerini hatırlatarak, gayretlerinden dolayı okul müdürlerine, öğretmenlere, öğrencilere ve Halk Eğitim Merkezi kursiyerlere teşekkür etti.

Öğrenciler tarafından oynanan halk oyunları, tiyatro gösterileri, Osmaneli halkı tarafından büyük alkış alırken, kursiyerlerin hazırladıkları el emeği göz nuru ürünler büyük beğeni kazandı. Okul aile birlikleri tarafından kermes düzenleyip okullarına gelir sağladılar. Öğrencilerin çeşitli gösterileri ile yıl sonu etkinliği şenlik havasında geçti. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilen ve akşam saatlerine kadar devam eden yıl sonu etkinliklere; Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, Belediye Başkan Yardımcısı Hayati Kaba, Garnizon ve Jandarma Komutanı Kıdemli Jandarma Başçavuş Serkan Ardıç, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, Ak Parti İlçe Başkanı Yalçın Karaca, İl Genel Meclis Üyesi Hakan Özkan, kurum amirleri, görevli öğretmenler ve öğrencilerin yanı sıra ve geniş halk topluluğu katıldı

(ZZ-MET-Y)



23.05.2017 11:20:05 TSI

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