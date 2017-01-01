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Denizli'nin ilk arda germe köprüsü ile trafik rahat bir nefes alacak



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA)- Denizli'de, İzmir Bulvarı üzerinde 1. ve 2. Sanayi ile 3. Sanayi bölgelerini birbirine bağlayacak Sanayi Bağlantı Köprüsünün inşaatı yükseliyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve 1'inci, 2'inci sanayi ile 3'üncü sanayi bölgelerini birbirine bağlayacak Sanayi Bağlantı Köprüsünün inşaatı devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, köprüde incelemelerde bulundu. Bölge trafiğini rahatlatması beklenen köprü hizmete açılmasının ardından zamandan ve yakıttan büyük tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Sanayi Bağlantı Köprüsü ile bir yandan bölge trafiği nefes alması diğer yandan geçmişte bu alanda olan trafik kazalarında meydana gelen can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi bekleniyor. Sanayi Bağlantı Köprüsü ile birlikte inşa edilecek köprü, ard germe tekniği ile inşa edilen Denizli'nin ilk köprüsü olacak. Köprü, 5 ayak üzerine inşa ediliyor. 4 ayak açıklığı bulunan köprünün, orta yaka açıklığı 52 metre, baştaki iki ayak açıklığı ise 32 metre olacak. Bağlantı yolları dahil köprünün toplam uzunluğu 500 metre olacak.

. Milyonlarca liralık ulaşım yatırımlarıyla trafikte kalıcı çözümler getirdiklerini, bunlardan birinin de Sanayi Bağlantı Köprüsü olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, köprü ile bir yandan bölge trafiğinin rahatlayıp, kaza riskinin minimuma ineceğini söyledi.

Başkan Zolan, "Halkımızın daha kaliteli ve daha güvenli ulaşım imkanına kavuşması için gece gündüz çalışıyoruz. Çevre yolları, köprülü kavşaklar, kavşak düzenlemeleri ile bir çok çalışma yapıyoruz. Günü kurtaran makyaj çalışmalarla değil geleceğimize kalıcı eserler bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu projemizle Denizlimiz bir ilkle daha tanışıyor. Teknik anlamda yapımı en zor olan kentimizin ilk ard germe köprüsünü inşa ediyoruz. İki sanayi sitesini birbirine bağlayacağımız bağlantı köprüsünü kısa sürede tamamlayıp hizmete alacağız. Şimdiden Denizlimize hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

(MT-Y)



23.05.2017 11:22:38 TSI

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