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AÜ Kazakistan'da



(Fotoğraflı)



ARDAHAN (İHA) - Kafkasya Üniversiteler Birliği (KÜNİB) tarafından Kazakistan'ın Almatı şehrinde organize edilen eğitim fuarında Ardahan Üniversitesinin (AÜ) açmış olduğu tanıtım standına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

20-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında iki gün boyunca devam eden fuarda Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Erdal Aydoğmuş ve Basın ve Halkla İlişkiler personellerinden Samet Dolu tarafından tanıtım faaliyetleri gerçekleştirildi. Yrd. Doç. Dr. Aydoğmuş tarafından standı ziyaret eden öğrencilere ile velilere Kazakça ve Rusça olarak Üniversitemiz hakkında detaylı bilgiler verildi.

(AA-AA-Y)



23.05.2017 11:22:47 TSI

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