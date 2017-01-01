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Abhaz işadamından Çerkes sürgünü ile ilgili açıklama



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Abhaz Asıllı İşadamı Akmis Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Karaalp, Rus-Kafkas savaşı sonrasında 1 milyonun üzerinde Çerkesin sürgün edilmesinin 153. yıl dönümü sebebiyle açıklamalarda bulundu.

Çerkes sürgünü ile ilgili açıklamalarda bulunan Abhaz Asıllı İşadamı Akmis Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Karaalp, "Bundan tam 153. Yıl önce Osmanlı - Rus savaşları neticesinde milyonlarca Kuzey Kafkas halkı Osmanlı topraklarına sürüldü. Yoğunlukla Anadolu topraklarına sürülen Kuzey Kafkas halkları, bu sürgün sürecinde yine milyonlarca kayıp verdi. Kapasitesinin üstünde doldurulan gemiler Karadeniz'de battı, gemilerden sağ çıkanlar ise ya zor koşullar içerisinde yaşama tutunabildi ya da salgın hastalıklara kurban gitti. Bu yaşanan trajedi Kuzey Kafkas halkları tarafından hiçbir zaman unutulmadı. Kuzey Kafkas halklarından olan Çerkesler, Abhazlar, Osetler, Çeçenler, Wubıhlar ve Şapsığ'lar 153 yıldır bu sürgünde hayatını kaybeden atalarını hiçbir zaman unutmadı. Zaten az olan nüfusun daha fazla kaybolmaması için ilişkilerini hep güçlü tuttu. Bir arada yaşadı ve geleneklerini unutmadı. Sürgünde kapılarını sonuna kadar açan Türklere hiçbir zaman ihanet etmedi. Anadolu'da yaşayanların en iyi komşusu oldu, emperyalist dış güçlere karşı Türkler ile aynı toprakları müdafa ederek Türklerin omuzdaşı oldu" dedi.

Sözlerine devam eden Karaalp, "Kuzey Kafkas halkları, bugün Suriye halkının yaşadığı yakın tarihte Tatarların ve Balkan halklarının yaşadığı tüm zorlukları aynı derecede yaşadı ve sürgünün acısını hep yüreğinde hissetti. Yine yakın tarihe baktığımızda uzun zamandır Abhazların sürgünde karaya çıktığı Kocaeli Kandıra Babalı sahilinde anmalar gerçekleşiyor. Türkiye'nin farklı noktalarında da bu anmalar gerçekleşiyor. Tüm dünyada bu trajedilere benzer trajediler, mağdur edilen halklarca hep birlikte anılıyor. Kuzey Kafkas halkları ise bu açıyı sadece kendi içinde yaşıyor. Bu trajediyi Kuzey Kafkas halklarıyla paylaşan Anadolu insanının sayısı çok az. Anadolu halkına artık unutulan bu trajediyi anlatmak ve acımıza ortak etmek zamanı gelmiştir. Çerkesler, Abhazlar, Osetler, Çeçenler, Wubıhlar ve Şapsıg'lar olarak kaybettiğimiz atalarımızı hep birlikte anmalıyız. Daha da ötesi, bu anma törenlerimizi ortaklaştırıp tüm Türkiye halkları ve tüm dünya ile paylaşmamız ve onları da acımıza ortak etmeliyiz.Bu nedenle 153 yıl önce yaşanan bu trajediyi bir kez daha hatırlıyor, yaşamını yitiren tüm atalarımızı yürekten anıyoruz" diye konuştu.

(İG-RFK-Y)



23.05.2017 11:23:26 TSI

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