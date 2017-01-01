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Hakkari'de 4006 TÜBİTAK Bilim Şenliği



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Valiliği ve İl Milli Müdürlüğü tarafından düzenlenen "4006 TÜBİTAK Bilim Şenliği" renkli görüntülere sahne oldu.

Eski hükümet konağı bahçesinde düzenlenen bilim şenliğine Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Milli Eğitim Müdür Veysel Durgun, 2016-2017 eğitim öğretim yılında kentte yapılan 230 başvurunun 120 tanesinin kabul edilerek destek almaya hak kazandığını söyledi. Durgun, "120 projenin 80'i merkez ilçede, 20 tanesi Yüksekova ve 20 tanesi de Şemdinli ilçesinden kabul edilmiştir. Bugün yapılacak olan bilim şenliğimizde, merkez ilçemize ait 8 okuldan 40 proje bulunmaktadır. Ayrıca TÜBİTAK ortaöğretim yarışmasına Sümbül Anadolu Lisesi, Türk dili ve edebiyatı alanında Türkiye ikincisi olmuştur. Başından bugüne kadar bu projelerin ortaya çıkmasında emeği olan öğretmen, öğrenci ve idarecilerimize teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Vali Toprak ve beraberindekiler, daha sonra stantları dolaşarak öğrencilerin birbirinden ilginç icatları hakkında bilgi aldı.

Hakkari TOBB Ortaokulu, hazırladığı mıknatısla sönmeyen ampul, Hakkari Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerin ses dalgasına göre uyumlu yanıp sönen alevler ile Fatma Aliye Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin il dışında getirdikleri fareler üzerinde yaptıkları deneyler sonucu saçkırana iyi gelen buluşları büyük ilgi gördü.

Öğretmenlerin müzik dinletisi ise herkesi kendine hayran bıraktı. Bilim şenliğinin akşam saatlerine kadar devam edeceği belirtildi.

(FT-MSA-Y)



23.05.2017 11:26:34 TSI

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