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Biga'da süt günü etkinliği

23 Mayıs 2017 Salı, 11:35
Biga'da süt günü etkinliği
Biga'da süt günü etkinliği

(Fotoğraflı)

Toprak Akkaya
ÇANAKKALE (İHA) - Biga'da, Dünya Süt Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine (ÇOMÜ) bağlı Biga Meslek Yüksek Okulu (MYO) Süt ve Süt Ürünleri Bölümü Öğretim Görevlisi Ertuğrul Bilgücü, Biga Tarım Konseyi tarafından Şehir Parkında yapılan etkinlikteki konuşmasında süt ve süt ürünlerinin dengeli ve sağlıklı beslenmede çok önemli yerinin olduğunu söyledi. Bu tür etkinliklerin yıl içerisinde bir kaç kez yapılması gerektiğini ve gün içerisinde 400 litre süt ikram edileceğini dile getiren Bilgücü, "Böylece tüm yıl farkındalığın sağlanması doğru olacaktır" dedi. Daha sonra katılımcılara süt ikram edildi. Etkinliğe Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, Belediye Başkanı İsmail Işık, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan ile davetliler ve öğrenciler katıldı.
(GD)

23.05.2017 11:35:42 TSI
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