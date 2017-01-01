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Otizm için, "Goodness For Goodness" (İyilik İçin İyilik)

23 Mayıs 2017 Salı, 11:43
Otizm için, "Goodness For Goodness" (İyilik İçin İyilik)
Otizm için, "Goodness For Goodness" (İyilik İçin İyilik)

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi ve Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Öğrencileri ile Otizm Farkındalık Derneği'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği "Goodness for Goodness" adlı etkinlik, otizmli bireylerin günlük hayatlarında yaşadığı sorunlara dikkat çekti.
Espark AVM'nin desteğiyle iki gün boyunca süren etkinliklere, Tepebaşı Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi'nden Kemal Yıldırım, Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Atilla Cavkaytar, Otizm Farkındalık Derneği Başkanı Telat Türeli ile Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler katıldı.
Program sergi açılışı gerçekleştirilmesinin ardından VRO (Videoyla Empati) etkinliğiyle devam etti. Burada katılımcıların empati kurmasını sağlamak amacıyla kısa film gösterimi ve otizmli bireylerin maruz kaldığı bir takım duygular kurgulandı. Sergide ise, otizmli çocukların yaptıkları resimler, bilgilendirme panosu, onlara ait fotoğraf panosu ve haber panosu yer aldı.
Daha sonra otizm ve otizmli bireyler konusunda Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atilla Cavkaytar tarafından bir konferans verildi. Etkinlik "Temple Grandin" isimli film gösterimi ile son buldu.
(İHA-MET-Y)

23.05.2017 11:43:04 TSI
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