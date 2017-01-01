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Tepebaşı Belediyesi araç filosunu güçlendirdi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi hizmet araçlarına yenilerini ekleyerek, araç filosunu genişletti. Belediye hizmetlerinin daha hızlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla 8 yeni araç, Başkan Ataç'ın da katıldığı törenle hizmete girdi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü işlerinde kullanılmak üzere 8 yeni araç, Tepebaşı Belediyesi Zincirlikuyu Şantiyesi'nde düzenlenen törenle hizmete girdi. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra birim müdürleri ve işçilerin katıldığı programda yeni araçlar için kurban kesimi gerçekleşti.

Burada bir konuşma yapan Başkan Ataç yeni araçların hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Bugün Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzde kullanılmak üzere, İller Bankası'ndan aldığımız krediler ile 5 tane 25'er tonluk kamyon, 1 JCB, 1 greyder ve bir de 3 tonluk yama silindirini belediyemizin filosuna dahil ettik. Bunların hayırlı olmasını diliyorum. Kullanacak arkadaşlarımıza kazasız, belasız işler diliyorum. Bu araçlar Tepebaşı'na yaptığımız hizmetlere büyük katkılar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Hizmete giren yeni kamyonlardan bir tanesinin direksiyonuna da geçen Başkan Ataç, "Kentimize ve ilçemize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

(İHA-MET-Y)



23.05.2017 11:43:49 TSI

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