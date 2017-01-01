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Belediye başkanı Akdemir'den gençlere övgü

- Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir:

- "Bu gençlerle gözümüz arkada kalmaz"



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - İzollu Vakfı İstişare toplantısında konuşan Kale Belediye Başkanı cemal Akdemir, gençlere överek, "Bu gençlerle gözümüz arkada kalmaz" dedi.

İzollu Vakfı, Kale Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen resim, şiir, kompozisyon yarışması sahiplerini buldu. İstişare toplantısı ve ödül programında konuşan Kale Belediye Başkanı cemal Akdemir, vakfın kurulduğu günden bu yana emeği geçen herkese teşekkür ederek, Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, vakfın her yıl Malatya başta olmak üzere Türkiye genelinde yaklaşık 500 kişiye burs verdiğini söyledi.

"Gençlerimizden ümitliyiz"

Okumak isteyen gençlere verilen desteklerin yanı sıra kendini geliştirmek isteyen vatandaşlara da destek sağlandığını kaydeden Akdemir," Böyle güzel bir etkinliğe öz güvenli ve cesaretli gençlerimizin, çocuklarımızın katılarak dereceye girmeleri bizleri memnun ve gelecekten ümitli kılmıştır. Bugün bir kez daha anladık ve gördük ki geleceğimizi bu güzel çocuklarımıza hiç korkmadan bırakabiliriz. Allah Vatanımızı, Bayrağımızı, Ülkemizi, geleceğimiz olan çocuklarımızı korusun. Ülkemizde gözü olanlara fırsat vermesin inşallah" diye konuştu.

"Tam kadro katılım"

Toplantıya İzollu Vakfının Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Adnan Başdemir, İzollu Vakfı Başkanı Sayın Vedat Toy, eski emekli öğretmenlerden 83 yaşındaki Sayın Şinasi Karaman, Kale Kaymakamı Mehmet Güder, Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Çetinkaya, Kale İlçe Milli Eğitim Müdürü Akın Ergen, ilçe muhtarları, İzollu Vakfı bursiyerleri ve yarışma kursiyerleri katıldı.

(CÖ-SD-Y)



23.05.2017 11:53:08 TSI

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