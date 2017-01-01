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Alaşehir'de kursiyerlerin el emekleri sergilendi

23 Mayıs 2017 Salı, 12:00
Alaşehir'de kursiyerlerin el emekleri sergilendi
Alaşehir'de kursiyerlerin el emekleri sergilendi

(Fotoğraflı)

Nurettin Doğan
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kurslara katılan kursiyerlerin hazırladığı, dikiş, nakış ve çini işlemeler görücüye çıktı.
Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 2016-2017 döneminde kursiyerlerinin yaptığı çalışmaları Tarihi Kurşunlu Han Salonu'nda sergiledi. Sergide kursiyerlerin yaptığı el işi dikiş, nakış, çini işlemeciliği, el sanatları ve resimler sergilendi. Serginin açılışında konuşan Halk Eğitim Müdürü Çetin Burak Mercan, "Halk Eğitim Merkezi, 7'den 77'ye kadar her kesimin eğitim görebildiği bir kurumdur. Bu anlayışla 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 18 okuma-yazma, 97 mesleki ve teknik eğitim kursları, 165 genel kurslar olmak üzere toplamda 280 kurs açtık. Bu kurslarda bin 806 erkek, 987 bayan olmak üzere toplamda 2 bin 793 kursiyerimiz eğitim gördü. Kurslarımızda kullanılan araç gereçler için bizlere destek veren iş adamlarımız ve kurumlarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.
Halk eğitiminin beşikten, mezara kadar sürdüğünü kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş ise "Halk eğitim merkezlerimizde 70 yaşında da, 50 yaşında da, 18 yaşında da kursiyer bulunmaktadır. Eğitim demek nefsin terbiyesidir. İşte buralarda eğitim gören vatandaşlarımızda el işi, çini işlemeciliği, dikiş nakış, resim yapma gibi değişik alanlarda eğitimler alarak, hem nefislerini terbiye ederler, hem de sanat öğrenirler, çevreleri genişler, arkadaşlıkları dostlukları artar. Bu tür eğitimlerimiz aralıksız sürecektir" diye konuştu.
Sergiye, Alaşehir Belediye Başkanı Vekili Hasan Alıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, AK Parti İlçe Başkanı Rıza Peker, CHP İlçe Başkanı Ahmet Akgündüz, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.
(ND-ÖND-Y)

23.05.2017 12:00:52 TSI
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