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Kepezli çocuklardan 19 Mayıs konseri



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi tarafından kurulan ve 110 üyeden oluşan Kepez Belediyesi Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı konseri verdi.

Kepez Belediyesi Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi sahnesinde 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı konseri verdi. Kepez'deki okullarda okuyan çocuklardan oluşan orkestranın performansı, izleyenlerden tam not aldı.

Şef Engin Beslek ve yardımcı şef Natalia Güneyik yönetiminde, 110 kişilik orkestra Türk Müziği ve Batı Müziği'nden eserleri başarılı bir şekilde icra ettiler.

Konserde bir konuşma yapan Kepez Belediye Başkan Vekili Serhat Demir, Başkan Hakan Tütüncü'nün, ilçeyi bir sanat şehri yapma düşüncesiyle Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası'nı kurduğunu söyledi.

(SÇ-SÇ-Y)



23.05.2017 12:04:37 TSI

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