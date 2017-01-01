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Batman'da ambulans sürücülerine eğitim

23 Mayıs 2017 Salı, 12:10
Batman'da ambulans sürücülerine eğitim
Batman'da ambulans sürücülerine eğitim

(Fotoğraflı)

Osman Arslan
BATMAN (İHA) - Batman'da ambulans sürücülerine sürüş teknikleri eğitimi verildi.
Batman Sağlık Müdürlüğünce, ambulans sürücülerine sürüş teknikleri eğitimi verildi. İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde dün verilen eğitimde konuşan Sağlık Müdürü Dr. İhsan Bodakçi, acil sağlık hizmetlerinin vatandaşa ulaştırılmasında hızlı ve acil dolaşımın esas olduğunu belirterek, bu nedenle eğitim verdiklerini kaydetti. Hastaya hızlı ve güvenli ulaşımın sağlanması için ambulans sürücülüğü yapacak olan 112 sağlık personeline ambulans sürüş teknikleri eğitimi verilmesi gerektiğini ifade eden Bodakçi, "Bu bağlamda 15-18 Mayıs 2017 tarihlerinde ilimizde ilk kez bu eğitim yapılmıştır. Dört günlük eğitim kapsamında çeşitli parkurlarla aracın trafikte kontrollü bir şekilde mesafe kat etmesine yönelik eğitimle beraber hastanın nasıl daha güvenli ulaşımının sağlanacağına yönelik teorik-pratik eğitim verilmiştir. Batman İl Sağlık Müdürlüğü olarak vatandaşlarımıza güvenli ve hızlı hizmet sunma misyonumuz gereğince personellerimize yönelik geliştirici eğitimlerimiz devam edecektir" dedi.
(OA-MP-Y)

23.05.2017 12:10:29 TSI
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