Vali Arslantaş, Otlukbeli ve Çayırlı ilçesindeki muhtarlar ile bir araya geldi
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Valisi Ali Arslantaş, köy ve ilçelerdeki mahallelerin sorunlarını, vatandaşların istek ve şikâyetlerini tespit etmek, yapılan ve yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere Otlukbeli ve Çayırlı ilçelerindeki muhtarlarla bir araya geldi.
İlk olarak Otlukbeli İlçesi'ne giden Vali Arslantaş, burada Belediye Kültür Salonu'nda, Vali Yardımcısı Fatih Acar, Otlukbeli Kaymakamı Eyyüp Güngör, Otlukbeli Belediye Başkanı Vahdet Ercan, ildeki bütün kamu kurum müdürlerinin katılımıyla Otlukbeli'nde bulunan mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi.
Düzenlenen toplantıda söz alan Otlukbeli Kaymakamı Eyyüp Güngör, Otlukbeli'nde yapılan ve yapılacak olan çalışmalara ilişkin katılımcılara bilgi verdi.
Buradaki toplantının ardından oluşum yönünden Dünyada tek olma özelliği taşıyan Otlukbeli Gölünü gezen Erzincan Valisi Ali Arslantaş, gölün ve yanındaki travertenlerin oluşumuna ilişkin Otlukbeli Kaymakamı Eyyüp Güngör'den bilgi aldı. Daha sonra Erzincan'ın Çayırlı ilçesine giden Vali Arslantaş, burada mahalle ve köy muhtarları ile toplantıda buluştu.
Erzincan Üniversitesi Çayırlı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne ait Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya Çayırlı İlçe Kaymakam Vekili Kürşat Karaca, il ve ilçedeki bütün kamu kurum müdürleri ve Çayırlı'da bulunan mahalle ve köy muhtarları katıldı.
Gerçekleştirilen toplantıda Çayırlı İlçe Kaymakam Vekili Kürşat Karaca, Çayırlı'da yapılan ve yapılacak olan çalışmalara ilişkin katılımcılara bilgi verdiler.
Vali Ali Arslantaş yapılan toplantılara ilişkin yaptığı konuşmada, vatandaş odaklı yönetim anlayışı içerisinde, vatandaşların önerilerini de göz önünde bulundurarak zaman kaybına yol açmadan, sorunları mahallinde çözerek, kamu hizmetlerindeki kaliteyi yükseltmek adına kamu hizmetini sunanlarla kamu hizmetini alanları karşı karşıya getirmek, talep ve düşüncelerini almak, bundan sonraki yapılacak olan işlere de muhtarların sağlayacağı katkı çerçevesinde yön vermek amacıyla bir araya gelindiği belirtti.
Vali Arslantaş konuşmasının devamında yapılan toplantıların ilçe, il ve ülke adına yararlı olmasını temenni ederek, tüm katılımcılara çalışmalarında başarılar diledi.
(AA-AA-Y)
23.05.2017 12:20:55 TSI
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