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Kitap Okuma Yarışması ödül töreni

23 Mayıs 2017 Salı, 12:21
Kitap Okuma Yarışması ödül töreni
Kitap Okuma Yarışması ödül töreni

(Fotoğraflı)

Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Bozüyük İMKB Anadolu Lisesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türkiye Geneli Kitap Okuma Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu.
Yarışmaya Türkiye genelindeki liselerin 9, 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri katıldı. Bir otel salonunda düzenlenen ödül törenine Kaymakam Hasan Yaman, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin, okul müdürü Halil Ünal, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kitap dostlarının bir arada bulunmasına vesile olan ve dördüncüsü düzenlenen kitap okuma yarışmasına 42 farklı ilden 90 okul katılırken yarışmada ilk altıya giren okulların öğrenci ve öğretmenlerine değeri 10 bin TL'yi bulan ödüller verildi.
Programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını Bozüyük İMKB Anadolu Lisesi Okul Müdürü Halil Ünal yaptı. Okul Müdürü Ünal, konuşmasında; "Aslında sizleri yarıştırmak gibi bir derdimiz yok. Biz sadece kitapları paylaşmak istiyoruz. Yani burada aslında herkesi en baştan kazanan ilan etmemiz gerekiyor. İnsanlar yarıştırılmamalı diye düşünürüm. Ama kitaba dair bir yarışın da kaybedeninin olmayacağına inanıyorum. Seneye uluslararası bir projeyle yola devam etmek isteriz. Fazilet hanıma ve en başından beri kesintisiz olarak yanımızda bulunan Bozüyük Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı beyefendiye teşekkür etmek isterim" dedi.
İMKB Anadolu Lisesi'nin düzenlediği Kitap Okuma Yarışmasında dereceye giren ilk altı öğrenci ve öğretmenlere ödülleri takdim edilirken. Yarışmanın birincisi Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Hilalnur Kartal ve Danışman Öğretmeni Ali Akgün ödülünü Kaymakam Hasan Yaman'ın elinden aldı. Yarışma ile ilgili olarak; Yaman "Bizler İMKB Anadolu Lisesi tarafından yapılan bu etkinlikte yer almaktan mutluluk duyuyor, okul yöneticilerimizi öğretmenlerimizi ve Türkiye'nin her yerinden gelen misafirlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.
Yarışmada İkinci Aydın Nazilli Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Şadiye Mervenur Toksöz ve Danışman Öğretmeni Hatice Tosun'a ödülünü takdim eden Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, "Başarı hiçbir zaman tesadüf değildir. Çalışmak bir hedefe giden yolun neredeyse varma noktasıdır. Bugün burada siz değerli öğrencilerimizin huzurunda olmaktan mutluluk duyuyor, Programı düzenleyen İMKB Anadolu Lisesi Yönetimini tebrik ediyorum" dedi.
Üçüncü Kayseri Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi öğrencisi Edanur Uçar ve Danışman Öğretmeni Nezihe Turgut'a ödülünü İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş verdi. Ödül töreninin ardından dereceye giren öğrenciler, öğretmenleri ve protokol üyeleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kasım ayında belirlenmiş 7 kitaptan sorulan çoktan seçmeli 90 soruyla yapılan yarışmada sınav dışında çeşitli etkinlikler de yer aldı. Yarışma öncesi akşamı Hüseyin Atlansoy Metristepe Kültür Merkezi'nde katılımcılarla bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşi öncesi İMKB Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Atlansoy şiirlerinden seçmeler seslendirildi. Yarışma günü öğrenciler sınavda olduğu sırada Usta Hikâyeci Cemil Kavukçu katılımcı okulların danışman öğretmenlerine yönelik Grand Çalı Hotel'de bir söyleşi gerçekleştirdi. Kavukçu söyleşisinin ardından kitaplarını imzaladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm katılımcılar Bilecik ve Söğüt'ü ziyaret ederek tarihi yerlerini gezdi.
(FSİ-MET-Y)

23.05.2017 12:21:48 TSI
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