YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kulp Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

Kulp Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı



(Fotoğraflı)



Muhsin Taş

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi törenle açıldı.

Kulp Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce 2016-2017 eğitim yılında çeşitli kurslarda ortaya çıkarılan ürünlerin yer aldığı sergi açıldı. Serginin açılışına Kulp Kaymakamı Fatih Dülgeroğlu'nun eşi Sevda Dülgeroğlu. İlçe Halk Eğitim Müdürü Şemsettin Pehlivanoğulları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fatma Saraçoğlu, Kulp Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Seven Taşdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kulp Belediyesinin alt katında bulunan Halk Eğitim Merkezi salonunda açılan sergide, yiyecek içecek hizmetleri, giyim üretim teknolojileri, seramik ve cam teknolojileri, el sanatları kurslarında ortaya çıkarılan ürünler ile müzik gösterileri yer aldı. Kursiyerlerin yıl boyunca emek verdiği ürünler görücüye çıktı.

İlçe Halk Eğitim Müdürü Şemsettin Pehlivanoğulları, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Halk Eğitim Merkezi ile okullardaki eğitim merkezlerinde herkese hitap eden çok sayıda kurs olduğunu kaydetti. Halkı kurslara katılmaya davet eden Pehlivanoğulları, "El emeği, göz nuru dediğimiz bu ürünleri kursiyerlerimizin emekleridir. O emeklerine kendi özgün değerlerin de kattılar. El emeği, göz nuruyla ortaya konulan her şey değerlidir, Çok fazla sayıda öğrenme modülümüz var. Yeni modüller de yapabiliriz yeter ki siz isteyin, biz eğitim vermeye hazırız. Bir kez kurs almanız yeterli değil yeni kurslar alabilirsiniz" dedi.

(MT-MP-Y)



23.05.2017 12:23:39 TSI

NNNN

