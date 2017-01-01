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Başkan Yalçın esnaf ziyaretlerine devam ediyor



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Ziyaretler sırasında açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "İlçemizin güzide esnaflarıyla bir araya geliyor, isteklerini dinleyip ilçemiz hakkında istişarelerde bulunuyoruz. Ziyaretlerimiz ilk olarak Yüzbaşı mahallemizde faaliyet gösteren bir işletme oldu. İşletme sahibi Enver Demirdelen başta olmak üzere tüm esnaflarımıza hayırlı işler bol kazançlar diliyorum" dedi.

(CKT-DA-Y)



23.05.2017 12:25:12 TSI

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