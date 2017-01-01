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Doğalgaz için Batıkent'e çalışma başladı



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Batıkent TOKİ de 4 bin hane 20 bin nüfusun yararlanacağı doğalgaz çalışmaları başladı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı AYKOME Şube Müdürlüğü ve Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş işbirliğinde yürütülen altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Eyyübiye İlçesi Batıkent mahallesi doğalgaza kavuşacak. 3.5 Milyon TL yatırım bedeli olan çalışma kapsamında 4 bin hanede yaklaşık 20 bin nüfusun faydalanacağı hizmetin 2017 kış ayına yetiştirileceği müjdesini veren Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti. Çiftçi, "Batıkent Mahallesinde 2016 yılında başlatılan altyapı çalışmaları kapsamında 4.642 metre çelik ana hat tesis edilerek doğalgaz bölge regülatörüne ulaştırılmıştır. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak vatandaşın konforu ve rahatlığı için tüm ilçelerimizdeki vatandaşlarımızı doğal gaza kavuşturmak hedefiyle çalıştıklarını belirten Çiftçi, "EPDK'nın (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) bize başvurusu üzerine Viranşehir ve Birecik ilçelerimizde iletim ve dağıtım hatları çekilmesinden sonra üst yapı bedelini almayacağımızı, alt yapı çalışmasının ilçenin gelişmesi ve vatandaşın daha kaliteli hizmet almasını kolaylaştırmak için karar aldık" dedi. Doğal gaz çalışmanın yapılacağı Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan Batıkent Mahallesinin alt yapı ve üst yapısında ciddi iyileştirmelerin yapıldığını da anımsatan Çiftçi, "Bu mahallede alt yapı olarak doğal gazın eksik olduğunu ve yapılması için gerek Büyükşehir Belediyesi, gerek Eyyübiye ilçe Belediyesi ve Doğal Gaz firmasıyla çalışmaları başlattık. Bugün 21 kilometre ve 400 binaya nakil kutusu bırakmak suretiyle çalışmalar tamamlanacak. Alt yapıyı firma tamamladıktan sonra bizde Büyükşehir olarak asfalt çalışması yaparak tamamlayacağız" ifadelerini kullandı. İyi bir hizmet yapmak hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Başkan Çiftçi, "Gerek seçilmiş Belediye meclis üyeleri ve gerekse atanmış kadrolarımızla şehrin kalkınması ve güzelleşmesi için çalışıyoruz" diye konuştu.

Eyyübiye Belediye Başkan Vekili İlhami Günbeği ise doğal gazın koordineli bir çalışmanın ürünü olduğunu belirterek, bölge insanına hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Başkan Çiftçi ve beraberindeki protokol üyeleriyle doğal gaz meşalesi yakılarak çalışmalar başlatıldı.

(AK-SD-Y)



23.05.2017 12:28:06 TSI

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