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Her boş arsa park yeri olarak kullanılıyor

23 Mayıs 2017 Salı, 12:32
Her boş arsa park yeri olarak kullanılıyor
Her boş arsa park yeri olarak kullanılıyor

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi usulsüz araç parklarına izin vermiyor. Tek şeritli yollar, kaldırımlar ve meydanlara usulsüz olarak yapılan araç parklarına karşı denetimlerini sıklaştıran Düzce belediyesi, boş ve atıl durumda bulunan arsalara yapılan araç parklarına yönelik olarak da işlem yapıyor.
Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri boş arsalar üzerinde usulsüz park halinde bulunan araçlara cezai işlem uyguluyor. Belediye trafiğin yoğun olduğu bölgelerde araç ve yaya güvenliği için dubalı önlemleri sürdürüyor. Ancak, yetkililer dubaların bazı araç sürücüleri tarafından söküldüğünü belirterek önlem alıyorlar. Düzce belediyesine ait katlı otopark çevresinde bulunan boş arsaya park eden araçlar da kaldırılıyor. Bu arada tahrip edilen dubalar da yenileniyor.
(TT-AY)

23.05.2017 12:32:04 TSI
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