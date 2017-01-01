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Pazarlar'da Gençlik Haftası coşkusu



(Fotoğraflı)



Mustafa Bektaş

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, Gençlik Haftası, ilçede coşkuyla kutladı.

Gençlik ve Spor Bayramı bir güne sıkıştırılmadan bir hafta boyunca spor ve sosyal aktiviteler ile kutlandı. Onlarca spor dalında yapılan müsabakalar ile Pazarlar halkı sporu ve sosyal aktiviteleri dolu yaşadı. Üniversite, lise, ortaokul öğrencileri ve vatandaşların katılımlarıyla spor ve sosyal aktiviteler düzenlendi. Ayrıca öğrenciler arasında düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmaları Gençlik Haftasına ayrı bir heyecan kattığı bildirildi.

Pazarlar Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Harun Çakır, "Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğümüzün organize ettiği Gençlik Haftası etkinliklerimiz çerçevesinde dolu dolu spor ve sosyal aktiviteler düzenlerdi. 12 spor dalında yapılan yarışmalarda derece giren takımların ve sporcuların ödülleri verildi. Gençlik Haftası etkinliklerine katılan öğrencilere, vatandaşlara ve etkinliklerimize maddi ve manevi destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.(MB-EFE)



23.05.2017 12:33:16 TSI

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