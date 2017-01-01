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TEOG birincileri gezi ile ödüllendirildi



(Fotoğraflı)



Tamer Yiğit

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Domaniç Çukurca Beldesi Belediye Başkanı, TEOG sınavında ilçe genelinde birinci olan sekizinci sınıf öğrencilerini İstanbul uluslararası park ve eğlence merkezi ne gezi ile ödüllendirdi.

Çukurca Belediye Başkanı İlyas Tosun, yaptığı açıklamasında, "İlçe genelinde okulumuz Çukurca Şehit Veli Selçuk Ortaokulu olarak etkinlikleri ve başarıları ile göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. En son yapılan TEOG sınavında ilçemiz birincisi olan 8.'nci sınıf öğrencilerini sınıf olarak ödüllendirerek İstanbul'da ki uluslararası park ve eğlence merkezi olan Vialand Tema Park'a gezi düzenledik. Üstün başarılanlarından dolayı başta Okul müdürü olmak üzere tüm öğretmenlerimize teşekkür eder. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum" dedi. (TY-EFE)



23.05.2017 12:36:01 TSI

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