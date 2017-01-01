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Osmanlı Saray Esvapları defile ve sergisi

23 Mayıs 2017 Salı, 12:36
Osmanlı Saray Esvapları defile ve sergisi
Osmanlı Saray Esvapları defile ve sergisi
- Tarihte en uzun süre tahtta kalmış padişah ve sultanların kaftanları da defile ile sergilendi

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Yüreğir Belediyesi Kültürevleri'nde görev yapan öğretmen ve öğrenciler 90 branşta açılan yaklaşık 600 kursta üretilen ürünler, sergilendi. Bu yıl tarihte en uzun süre tahtta kalmış padişah ve sultanların kaftanları da defile ile sergilendi.
Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Yüreğir Kültür Merkezi'nde sergilenen ürünlerin el emeği göz nuru eserler olduğunu belirterek, "Yüreğir Belediyesi Kültürevleri'nde üretilen Osmanlı Saray Esvapları'ndan oluşan tahtta en uzun kalan padişahlarımız ve tarihte en etkili olan sultanlara ait 26 adet kaftanı izleyicilerin beğenisine sunduk. Tamamı kültürevlerimizde üretilen ürünler çok güzel olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuşu.
Sergide 15 Temmuz'da hain FETÖ/PYD örgütünün darbe girişimine karşı Türk milletinin gösterdiği direnç bir heykelle anlatıldı. Seramikten yapılan heykel, sergiye katılanların ilgisini çekti.
Yüreğir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi'nde resim eğitimi gören görme ve bedensel engelli vatandaşlar öğretmenlerinin de desteğini alarak eserler ortaya çıkartarak engelleri aştılar.

Kültürevleri Yüreğir'e bakışı değiştirdi
Yüreğir'de hizmete açılan kültürevlerinin ilçenin bakış açısını değiştirdiğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, "Bundan önce olumsuzluklarla anılan Yüreğir artık kültürle, sanatla ve eğitimle anılır oldu. Yüreğirli vatandaşlara fırsat verildiğinde neleri başarabileceklerini hep beraber görüyoruz. Kültüre, sanata, eğitime önem veren toplumlar gelişmiş toplumlardır. Kültürevlerimiz de 88 branşta verilen eğitimden yılda yaklaşık 30 bin kişi faydalanıyor. Buralarda çok güzel işler yapılıyor. Özellikle öğrencilere yönelik verilen destek kursları sayesinde çocuklarımız çok güzel okullara yerleştiler. Çocuklarımız için ne yapsak azdır. Toplumları ayakta tutan eğitim, kültür ve sanattır. Biz de bunu Yüreğir'de hizmete açtığımız kültürevleri sayesinde başlattık" diye konuştu.
Yüreğir Belediyesi Kültürevleri'nde ortaya çıkan ürünlerden oluşan serginin 22-24 Mayıs tarihleri arasında açık olacağını belirtildi.
(ELF-Y)

23.05.2017 12:36:33 TSI
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