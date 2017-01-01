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Ağrı KYK yurtlar arası badminton yarışması



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Ağrı Kredi Yurtlar Kurumunda, yurtlar arası badminton il birinciliği yarışması düzenlendi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde eğitim gören ve Kredi Yurtlar Kurumunda kalan öğrencilerin birilik beraberliğini pekiştirmek için yapılan Badminton KYK Yurtlar arası İl Birinciliği müsabakaları İbrahim Çeçen Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Çok Amaçlı Spor Salonunda gerçekleşti. Yapılan müsabakalar sonunda kızlarda birinci Dizle Öz, 2'nci Zeynep Erdem olurken, erkeklerde ise Ali Eren Direk birinciliği elde ederken, 2'ncii ise Murat Çiftçi oldu.

Dereceye giren sporculara kupa ve ödülleri düzenlenen törenle Badminton İl temsilcisi ve KYK antrenörü Yılmaz Pur, KYK Müdürü Nazan Dilan Demircan tarafından takdim edildi. Program dağıtılan ödüllerin ardından son buldu.

(AG-Y)



23.05.2017 12:39:02 TSI

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