YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yetenekleriyle büyülediler

Yetenekleriyle büyülediler



(Fotoğraflı)



Sadık Cangel

MANİSA (İHA) - Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu yılsonu resim sergisinde görücüye çıkan eserler adeta büyüledi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Yasemin Çelik öncülüğünde açılan yılsonu resim sergisinde 120'si akrilik ve yağlı boya olmak üzere 280 eser yer aldı. Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu görsel sanatlar dersi ve kurslarında yıl boyunca öğrenciler tarafından yapılan yağlı boya, akrilik, devam ettirme, karakalem, kağıt telkari, suluboya perspektif, renk armonileri gibi çok sayıda eserin yer aldığı sergi katılımcılar tarafından büyük beğeni toplarken, eserler hakkında hem Görsel Sanatlar Öğretmeni Yasemin Çelik hem de öğrenciler katılımcıları bilgilendirdi.

Okulun spor salonunda gerçekleştirilen ve 3 gün boyunca açık kalacak olan serginin açılışına Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Haydar Kaşıkçı, Sema Çifçi, Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu Müdürü Ali Osman Coşkun, okul müdürleri, veliler ve çok sayıda davetli katıldı.

(SC-Y)



23.05.2017 12:41:31 TSI

NNNN

