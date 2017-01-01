ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yetenekleriyle büyülediler

23 Mayıs 2017 Salı, 12:41
Yetenekleriyle büyülediler
Yetenekleriyle büyülediler

(Fotoğraflı)

Sadık Cangel
MANİSA (İHA) - Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu yılsonu resim sergisinde görücüye çıkan eserler adeta büyüledi.
Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Yasemin Çelik öncülüğünde açılan yılsonu resim sergisinde 120'si akrilik ve yağlı boya olmak üzere 280 eser yer aldı. Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu görsel sanatlar dersi ve kurslarında yıl boyunca öğrenciler tarafından yapılan yağlı boya, akrilik, devam ettirme, karakalem, kağıt telkari, suluboya perspektif, renk armonileri gibi çok sayıda eserin yer aldığı sergi katılımcılar tarafından büyük beğeni toplarken, eserler hakkında hem Görsel Sanatlar Öğretmeni Yasemin Çelik hem de öğrenciler katılımcıları bilgilendirdi.
Okulun spor salonunda gerçekleştirilen ve 3 gün boyunca açık kalacak olan serginin açılışına Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Haydar Kaşıkçı, Sema Çifçi, Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu Müdürü Ali Osman Coşkun, okul müdürleri, veliler ve çok sayıda davetli katıldı.
(SC-Y)

23.05.2017 12:41:31 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Öğrencilere çevre bilgilendirmesi
YEREL

ÖĞRENCİLERE ÇEVRE BİLGİLENDİRMESİ
Şehzadeler 'de Ramazan dolu dolu geçecek
YEREL

ŞEHZADELER 'DE RAMAZAN DOLU DOLU GEÇECEK
Manisa'da 154 mahalle yeniden inşa edilecek
YEREL

MANİSA'DA 154 MAHALLE YENİDEN İNŞA EDİLECEK
Salihli Sanat Dostları yeni yerinde
YEREL

SALİHLİ SANAT DOSTLARI YENİ YERİNDE
Turgutlu'da ilaçlamaya hız kazandırıldı
YEREL

TURGUTLU'DA İLAÇLAMAYA HIZ KAZANDIRILDI
Manisa Büyükşehir çöpten elektrik üretecek
YEREL

MANİSA BÜYÜKŞEHİR ÇÖPTEN ELEKTRİK ÜRETECEK
Yuntdağlı üretici cevizle kalkınacak
YEREL

YUNTDAĞLI ÜRETİCİ CEVİZLE KALKINACAK
Yunusdere Camii dualarla hizmete açıldı
YEREL

YUNUSDERE CAMİİ DUALARLA HİZMETE AÇILDI
İzmirli kadınlar, Sart Antik Kenti gezdi
YEREL

İZMİRLİ KADINLAR, SART ANTİK KENTİ GEZDİ
Alaşehir'de kursiyerlerin el emekleri sergilendi
YEREL

ALAŞEHİR'DE KURSİYERLERİN EL EMEKLERİ SERGİLENDİ
Manisa'nın ilk akıllı spor ve konferans salonu açıldı
YEREL

MANİSA'NIN İLK AKILLI SPOR VE KONFERANS SALONU AÇILDI
Manisa'da FETÖ/PDY operasyonları
YEREL

MANİSA'DA FETÖ/PDY OPERASYONLARI
Trafik kazasında baba öldü, iki oğlu yaralandı
YEREL

TRAFİK KAZASINDA BABA ÖLDÜ, İKİ OĞLU YARALANDI
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG

Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG
Saruhanlı'da çocuklar şenlikte eğlendi
YEREL

SARUHANLI'DA ÇOCUKLAR ŞENLİKTE EĞLENDİ
Bahar turnuvasında şampiyon Mersinli oldu
YEREL

BAHAR TURNUVASINDA ŞAMPİYON MERSİNLİ OLDU
Salihli'de yaz spor okullarında kayıtlar başlıyor
YEREL

SALİHLİ'DE YAZ SPOR OKULLARINDA KAYITLAR BAŞLIYOR
Seramiksan, Ceyda Demirhan'la sözleşme yeniledi
YEREL

SERAMİKSAN, CEYDA DEMİRHAN'LA SÖZLEŞME YENİLEDİ
Salihli Belediyespor Kulüp Başkanı belli oldu
YEREL

SALİHLİ BELEDİYESPOR KULÜP BAŞKANI BELLİ OLDU
Salihli'de geleneksel pilav günü
YEREL

SALİHLİ'DE GELENEKSEL PİLAV GÜNÜ
Başkan Karaçoban temel atma törenine katıldı
YEREL

BAŞKAN KARAÇOBAN TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI
Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Manchester Arena'da terör saldırısı!
DÜNYA

İNGİLTERE'DE KONSER SIRASINDA PATLAMA!

 1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 400 yıllık mezarlığın sırrı çözüldü
  • 4 Bilgisayar efekti gibi görünüyor ama...