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1. Medya ödülleri sahiplerini buluyor

23 Mayıs 2017 Salı, 12:50
1. Medya ödülleri sahiplerini buluyor
1. Medya ödülleri sahiplerini buluyor

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akıl Fikir Öğrenci Kulübü tarafından bu sene ilki düzenlenen 1. Medya Ödülleri sahiplerini buluyor.
Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akıl Fikir Öğrenci Kulübü bu yıl bir ilke imza atıyor. Akıl Fikir Öğrenci Kulübü tarafından sosyal medya üzerinden yapılan oylamalar neticesinde 17 farklı alanda 'Yılın Enleri' seçildi. Birçok farklı alanda birinciliğe layık görülen ünlüler, 25 Mayıs Perşembe günü 15 Temmuz Milli İrade Salonunda Vatan Şaşmaz'ın sunumuyla gerçekleşecek gecede ödüllerini alacak.
1.Medya Ödülleri kapsamında 'Yılın Enleri'ne layık görülen isimler şu şekilde; "En iyi erkek şarkıcı Mustafa Ceceli, en iyi kadın şarkıcı Hande Yener, en iyi erkek oyuncu Ahmet Kural, en iyi kadın oyuncu Burcu Biricik, en iyi yönetmen Metin Günay, en iyi sinema filmi Dağ 2, en iyi müzik grubu Pera, en iyi dizi Hayat Şarkısı, en iyi dizi müziği İçerde dizisi Toygar Işıklı, en iyi tartışma programı Pelin Çift ile Gündem Ötesi, en iyi spor programı Beyaz Futbol, en iyi kültür-sanat programı seyahatname, en iyi haber spikeri Nazlı Çelik, en iyi sosyal sorumluluk projesi Darüşşafaka, en iyi reklam filmi Türk Hava Yolları, en iyi sosyal medya fenomeni Halil Söyletmez, en iyi radyo programı Matrax"
(DA-AA-Y)

23.05.2017 12:49:58 TSI
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