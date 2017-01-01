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Bursa'daki şenlikte, Gaziantep Ekolojik Binasına yoğun ilgi

23 Mayıs 2017 Salı, 12:53
Bursa'daki şenlikte, Gaziantep Ekolojik Binasına yoğun ilgi
Bursa'daki şenlikte, Gaziantep Ekolojik Binasına yoğun ilgi

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Bursa'da düzenlenen 6. Bursa Bilim Şenliği'nde, ekelojik bina tanıtımının da yer aldığı Gaziantep stadı yoğun ilgi gördü.
Bilimi 7'den 70'e herkese sevdirmek, çocuklara eğlenerek öğrenme imkanı oluşturacak bir platform sağlamak amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BEBKA tarafından Türk Hava Yollarının isim sponsorluğunu yaptığı 6.Bursa Bilim Şenliği, bu yıl TÜYAP Fuar Alanında gerçekleştirildi. Şenlik kapsamında daha önce 2 bin 900 kişiyle Avustralya'ya ait olan bilimsel deney rekoru da 3 bin 417 kişinin 42 dakika süren deneyi ile Bursa'ya kazandırıldı. Bu rekorla Bursa ve Türkiye, Guinness Rekorlar Kitabına girmiş oldu. Ana teması "Enerji Verimliliği" olan şenlik boyunca 78 farklı atölye alanında 150'den farklı atölye içerisinde 74 bin 823 atölye çalışması gerçekleştirildi. Ekolojik Binanın tanıtımının da yer aldığı Gaziantep standı şenliğe katılanların yoğun ilgisini gördü. Türkiye'de ilk ve tek olması özelliğine sahip bina, yapılan atölye çalışmalarında dikkatleri üzerine çekti.
Şenlik boyunca 5000 kişiye tanıtım ve bilgilendirme 2590 kişiye atölye çalışmaları yapıldı.
Ekolojik Bina
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve 2014 yılından bu yana faaliyette olan Gaziantep Ekolojik Bina'da enerji ve su verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları, geri dönüşüm ve çevre duyarlılığı konusunda tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri düzenleniyor. Bu çalışmalar anaokulundan üniversite öğrencisine kadar her yaş grubuna yönelik farklı sunumlar, filmler ve atölye çalışmaları ile destekleniyor. Yapılan atölye çalışmaları sayesinde katılımcılar, hem deneyerek öğreniyor ve hem de öğrendikleri akılda kalıcı oluyor.
(SD-Y)

23.05.2017 12:53:37 TSI
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