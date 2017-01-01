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Mardin'de 'Uluslararası Klasikler Çalıştayı' düzenlendi



(Fotoğraflı)



Mehmet Salih Keskin

MARDİN (İHA) - Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından Arap, Kürt ve Süryani klasiklerinin bütün yönleriyle ele alındığı "Uluslararası Klasikler Çalıştayı" düzenlendi.

Mardin Artuklu Üniversitesince Arapça, Kürtçe ve Süryanice klasiklerini akademik bir platformda literatüre katkı sağlamak amacıyla "Uluslararası Klasikler Çalıştayı" düzenlendi. Üniversitede düzenlenen ve bilim danışma kurul başkanlığını Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'nın yürüttüğü uluslararası çalıştay, 3 gün sürdü. Çalıştay oturumlarında klasikler, Medrese Eğitiminde Sarf ve Nahiv'in Rolü, İbn Malik'in Nahiv ve Sarf İlmindeki Yeri Bağlamında Elfiyye Adlı Eseri, İbn Hişam ve Katrün'n-Neda Adlı Eseri, Sibeveyh ve el-Kitab Adlı Eseri, Klasika Edebiyat u Hizra Kurdi: Dîwana Melaye Ciziri, Nali u Pegeha Wi di Edebiyata Kurdi ya Klasik de, Mor Efrem: Şiirleri, Bar ?Ebroyo: Hawat Hekmto gibi ana başlıklar altında ele alınarak tartışıldı.

Klasiklerin zamanın süzgecinden süzülerek günümüze ulaşmış ölümsüz eserleri ifade ettiğini belirten Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, klasik eserlerin her ne kadar belirli formlarda yazılsalar da oluşturdukları varyantlarla takdire şayan olduklarını ifade etti. Ağırakça, "Klasiklerin ait oldukları dil ve kültürün korunması refleksinde katalizör görevi üstlenmesi, onların değerini artırmaktadır. Bu durumda klasik ürünlerin araştırılması, sadece klasiklerin anlaşılması için değil aynı zamanda bu geleneğin temsil ettiği kültürün ve dünya görüşünün anlaşılmasına yardımcı olacaktır" dedi.

(MSK-MP-Y)



23.05.2017 13:01:53 TSI

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