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Bitlis'te damızlık boğa tespiti



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü damızlık boğa tespitlerine devam ediyor.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından proje kapsamında alınan damızlık boğaların tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Bitlis Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan açıklamada; Doğu Anadolu Projesi (DAP), Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Konya Ovası Projesi (KOP) ve Doğu Karadeniz Projesi (DOK) kapsamındaki illerde alınan damızlık boğaların tespit işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Mevcut işletmelerin et üretiminde verimlilik ile kalite artırılması ve bölgesel kalkınmayı sağlamaya yönelik etçi ve kombine ırklardan damızlık boğa alımı yatırımlarının desteklenmesi tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında 2014 yılında başvuru yapıp başvuruları kabul edilmiş olan yatırımcılar tarafından alınan damızlık boğaların tedarikleri ve tedarik edilen damızlık boğaların tespitleri devam etmektedir. Yüzde 80 oranında hibe verilen damızlık boğaların şimdiye kadar 281 adedi temin edildi ve bu kapsamda 2 milyon 220 bin TL hibe ödemesi gerçekleşti" denildi.

(VO-MSA-Y)



23.05.2017 13:01:54 TSI

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