ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bitlis'te damızlık boğa tespiti

23 Mayıs 2017 Salı, 13:01
Bitlis'te damızlık boğa tespiti
Bitlis'te damızlık boğa tespiti

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü damızlık boğa tespitlerine devam ediyor.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından proje kapsamında alınan damızlık boğaların tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Bitlis Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan açıklamada; Doğu Anadolu Projesi (DAP), Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Konya Ovası Projesi (KOP) ve Doğu Karadeniz Projesi (DOK) kapsamındaki illerde alınan damızlık boğaların tespit işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Mevcut işletmelerin et üretiminde verimlilik ile kalite artırılması ve bölgesel kalkınmayı sağlamaya yönelik etçi ve kombine ırklardan damızlık boğa alımı yatırımlarının desteklenmesi tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında 2014 yılında başvuru yapıp başvuruları kabul edilmiş olan yatırımcılar tarafından alınan damızlık boğaların tedarikleri ve tedarik edilen damızlık boğaların tespitleri devam etmektedir. Yüzde 80 oranında hibe verilen damızlık boğaların şimdiye kadar 281 adedi temin edildi ve bu kapsamda 2 milyon 220 bin TL hibe ödemesi gerçekleşti" denildi.
(VO-MSA-Y)

23.05.2017 13:01:54 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bitlis'te &quot;Genç Tiyatro&quot; adlı oyun sahnelendi
YEREL

BİTLİS'TE "GENÇ TİYATRO" ADLI OYUN SAHNELENDİ
BESYO hazırlık kursu öğrencilerine malzeme desteği
YEREL

BESYO HAZIRLIK KURSU ÖĞRENCİLERİNE MALZEME DESTEĞİ
Başkan Aksoy esnafla bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN AKSOY ESNAFLA BİR ARAYA GELDİ
Güroymak Devlet Hastanesi yenilendi
YEREL

GÜROYMAK DEVLET HASTANESİ YENİLENDİ
Bitlis'te 'Etkili İletişim ve Motivasyon' konferansı
YEREL

BİTLİS'TE 'ETKİLİ İLETİŞİM VE MOTİVASYON' KONFERANSI
2. Bölgesel Uniralli Şampiyonası
YEREL

2. BÖLGESEL UNİRALLİ ŞAMPİYONASI
Bitlis Belediyesinden kaldırım işgaline son
YEREL

BİTLİS BELEDİYESİNDEN KALDIRIM İŞGALİNE SON
İlçeye inen yavru ayı koruma altına alındı
YEREL

İLÇEYE İNEN YAVRU AYI KORUMA ALTINA ALINDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Manchester Arena'da terör saldırısı!
DÜNYA

İNGİLTERE'DE KONSER SIRASINDA PATLAMA!

 1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 400 yıllık mezarlığın sırrı çözüldü
  • 4 Bilgisayar efekti gibi görünüyor ama...