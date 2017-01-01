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TEOG'da dereceye giren öğrencilere yemek ikramı



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce TEOG sınavlarında dereceye giren öğrencilere ve ailelerine yemek verildi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anadolu Lisesi öğrenci yurdu yemekhanesinde verilen yemeğe İlçe Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Milli Eğitim Şube Müdürleri Mehmet Ali Özdemir, Abdulbari Alp, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

İlçede eğitimin geliştirilmesi noktasında ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden İlçe Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, "TEOG sınavlarında ilçemiz okullarından dereceye giren öğrencilerin bu başarıları bizleri gururlandırmıştır. İlçe Eğitim Müdürlüğü olarak bu başarıda pay sahibi olan öğrenci, öğretmen, idareci ve aileleriyle yemekte bir araya gelmek istedik. İnşallah daha güzel başarılarda yine hep birlikte olacağız" dedi.(MA-EFE)



23.05.2017 13:02:24 TSI

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