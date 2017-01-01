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Vali Karahan'dan muhtarlara terör uyarısı



(Fotoğraflı)



Fikret Bıyık

GİRESUN (İHA) - Giresun Valisi Hasan Karahan, Espiye Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda Espiye merkez ile Soğukpınar beldesine bağlı 30 köy ve 12 mahalle muhtarıyla bir toplantı düzenledi.

Toplantıda konuşan Vali Karahan, rutin olarak belli aralıklarla ilçelerde muhtarlarla bir araya geldiklerini hatırlattı. İlçede yatırımların devam ettiğini kaydeden Vali Karahan, "Hava şartlarının, kış şartlarının uzun sürmesi bize biraz sekte vurdu. Biliyorsunuz bizim büyük gücümüz, sermayemiz KÖYDES için aktarılan paralar. Bu konuda bu sene yaklaşık 60 Milyona yakın bir kaynak aktarılacağının müjdesini aldık, ancak para henüz aktarılmadı. Biraz gecikme oldu. Muhtemelen bu ay sonuna kadar hiç olmazsa ilk dilimi gelir diye bekliyoruz. İhaleler yapıldı. Havalarda müsaade ederse bundan sonra yapım işlerine de başlanacak. Tabii hakedişlerin ödenmesi işlemlerin tamamlanması içinde paramızın biran evvel aktarılması lazım. İnşallah artık belirsizlikler sona erdi. Memleketimizin önünü görüyoruz hep beraber. Dolayısıyla bu konunun da yakın zamanda çözüleceğini ve yakın zamanda yatırımlarımıza hızlı bir şekilde devam edeceğimizi söyleyebiliriz. Hem özel idaremiz olarak, hem belediyelerimiz olarak, hem muhtarlarımız olarak biz hizmetlerimize devam edeceğiz. Yatırımlarımız, projelerimiz, programlarımız hepsi devam edecek. Allah'ın izniyle yavaş yavaş hep birlikte tamamlayacağız" dedi.

Vali Karahan, bölgede yaz aylarında yaşanan terör olaylarına dikkat çekerek "Geçenlerde bildiğiniz gibi Maçka da bir uzman askerimizi şehit ettiler. Bu konuda da muhtarlarımızın duyarlılığını dikkatini bekliyoruz. Eskiye göre daha iyiyiz, imkânlarımız daha iyi bölgeye daha hâkimiz. Bunun için arkadaşlarımızın, muhtarlarımızın bütün muhataplarımızın dikkatli olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından toplantıya katılan muhtarlar, altyapı, yol, içme suyu, elektrik, asayiş, sağlık, eğitim, hayvancılık başta olmak üzere çeşitli sorun ve taleplerini Vali Karahan'a ilettiler.

Toplantıya Espiye Kaymakamı Sultan Doğru, İl Jandarma Komutanı Albay Ali İhsan Ersoy, İl Emniyet Müdürü Uğur Öztürk, Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, Soğukpınar Belediye Başkanı Özcan Özdemir, ilgili daire amirleri ve muhtarlar katıldı.

(FB-ÖS-Y)



23.05.2017 13:05:31 TSI

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