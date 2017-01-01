YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Muratpaşa Belediyesi Ramazan'a hazır

Muratpaşa Belediyesi Ramazan'a hazır



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi, 27 Mayıs Cumartesi başlayacak Ramazan ayında 56 mahalleyi kapsayan bölge iftar sofraları kuracak. 55 bin kişiyle aynı sofrada buluşmaya hazırlanan Muratpaşa Belediyesi, ilk iftar sofrasını Bayındır, Soğuksu ve Meltem Mahalleri için Bayındır Park'ta kuracak.

Muratpaşa Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan ayını vatandaşlarla birlik ve beraberlik içinde yaşayacak. 27 Mayıs Cumartesi başlayacak Ramazan ayı boyunca Muratpaşa Belediyesi, 56 mahalleyi kapsayan bölgelerde iftar sofraları kuracak, o sofralarda 55 bin kişiyle oruçlar açılacak. Muratpaşa Belediyesi, ilk iftar sofrasını Bayındır, Soğuksu ve Meltem Mahalleri için Bayındır Park'ta kuracak.

Muratpaşa Belediyesi'nin iftar sofralarında yemekler Muratpaşa'da muhtaç durumda olan, evsiz kimselere günlük sıcak yemek sağlayan aşevi tarafından hazırlanacak. Tüm mahallere ayrımsız aynı sofrayı kurmaya hazırlanan Muratpaşa Belediyesi, Ramazan ayı için bin 650 kilogram irmik, 11 bin kilogram tavuk eti, bin 375 kilogram mercimek, 5 bin 500 kilogram pirinç aldı. İftar sofralarını hazırlayacak aşevi günlük bin kişiye yaptığı yemek yardımına Ramazan ayında da devam edecek.

Bununla birlikte iftar saatinde yolda olan, evinde olamayan vatandaşları da unutmayan Muratpaşa Belediyesi, 'acil' iftariyeliklerini de hazırladı. Ramazan ayı boyunca Muratpaşa Belediyesi, sandviçli mönülerle orucunu yolda, hastanelerin önünde, otobüs duraklarında açmak durumunda olan komşularını da yanında olacak.

İftar sofralarının kurulacağı mahallerde çocukları da unutmayan Muratpaşa Belediyesi, iftar saati öncesi çocuklarla ödüllü yarışmalarda buluşacak. İftardan sonra Ramazan ayının unutulmaz tadı Hacivat ve Karagöz gösterisi çocuklar ve mahalle sakinleriyle buluşacak. Ramazan ayında ayrıca Aydın Kanza Parkı'nda Türk halk müziğinde tasavvuf müziğine Akdeniz Üniversitesi öğrencileri ve Antalyalı müzik grupları dinleti sunacak.

(SÇ-SÇ-Y)



23.05.2017 13:07:20 TSI

NNNN

