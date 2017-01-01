ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Muratpaşa Belediyesi Ramazan'a hazır

23 Mayıs 2017 Salı, 13:07
Muratpaşa Belediyesi Ramazan'a hazır
Muratpaşa Belediyesi Ramazan'a hazır

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi, 27 Mayıs Cumartesi başlayacak Ramazan ayında 56 mahalleyi kapsayan bölge iftar sofraları kuracak. 55 bin kişiyle aynı sofrada buluşmaya hazırlanan Muratpaşa Belediyesi, ilk iftar sofrasını Bayındır, Soğuksu ve Meltem Mahalleri için Bayındır Park'ta kuracak.
Muratpaşa Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan ayını vatandaşlarla birlik ve beraberlik içinde yaşayacak. 27 Mayıs Cumartesi başlayacak Ramazan ayı boyunca Muratpaşa Belediyesi, 56 mahalleyi kapsayan bölgelerde iftar sofraları kuracak, o sofralarda 55 bin kişiyle oruçlar açılacak. Muratpaşa Belediyesi, ilk iftar sofrasını Bayındır, Soğuksu ve Meltem Mahalleri için Bayındır Park'ta kuracak.
Muratpaşa Belediyesi'nin iftar sofralarında yemekler Muratpaşa'da muhtaç durumda olan, evsiz kimselere günlük sıcak yemek sağlayan aşevi tarafından hazırlanacak. Tüm mahallere ayrımsız aynı sofrayı kurmaya hazırlanan Muratpaşa Belediyesi, Ramazan ayı için bin 650 kilogram irmik, 11 bin kilogram tavuk eti, bin 375 kilogram mercimek, 5 bin 500 kilogram pirinç aldı. İftar sofralarını hazırlayacak aşevi günlük bin kişiye yaptığı yemek yardımına Ramazan ayında da devam edecek.
Bununla birlikte iftar saatinde yolda olan, evinde olamayan vatandaşları da unutmayan Muratpaşa Belediyesi, 'acil' iftariyeliklerini de hazırladı. Ramazan ayı boyunca Muratpaşa Belediyesi, sandviçli mönülerle orucunu yolda, hastanelerin önünde, otobüs duraklarında açmak durumunda olan komşularını da yanında olacak.
İftar sofralarının kurulacağı mahallerde çocukları da unutmayan Muratpaşa Belediyesi, iftar saati öncesi çocuklarla ödüllü yarışmalarda buluşacak. İftardan sonra Ramazan ayının unutulmaz tadı Hacivat ve Karagöz gösterisi çocuklar ve mahalle sakinleriyle buluşacak. Ramazan ayında ayrıca Aydın Kanza Parkı'nda Türk halk müziğinde tasavvuf müziğine Akdeniz Üniversitesi öğrencileri ve Antalyalı müzik grupları dinleti sunacak.
(SÇ-SÇ-Y)

23.05.2017 13:07:20 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
FETÖ sanığı eski şube müdürü hakkında dava
YEREL

FETÖ SANIĞI ESKİ ŞUBE MÜDÜRÜ HAKKINDA DAVA
Kırşehirliler piknikte buluştu
YEREL

KIRŞEHİRLİLER PİKNİKTE BULUŞTU
Büyükelçi Cooter: &quot;Antalya'nın güneşine talibiz&quot;
YEREL

BÜYÜKELÇİ COOTER: "ANTALYA'NIN GÜNEŞİNE TALİBİZ"
AKMEK'ten 8. yılsonu sergisi
YEREL

AKMEK'TEN 8. YILSONU SERGİSİ
Büyükşehir'den hastalara yardım eli
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN HASTALARA YARDIM ELİ
Antalya'da babasını bulamayınca oğlunu kaçırdılar
YEREL

ANTALYA'DA BABASINI BULAMAYINCA OĞLUNU KAÇIRDILAR
Gazipaşa'da Ramazan hazırlıkları başladı
YEREL

GAZİPAŞA'DA RAMAZAN HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Konyaaltı Kreşi'nden yılsonu gösterisi
YEREL

KONYAALTI KREŞİ'NDEN YILSONU GÖSTERİSİ
Batı Akdeniz'den Çin'e kiraz ihraç edilecek
YEREL

BATI AKDENİZ'DEN ÇİN'E KİRAZ İHRAÇ EDİLECEK
Büyükşehir Aile Eğitim Merkezleri piknikte buluştu
YEREL

BÜYÜKŞEHİR AİLE EĞİTİM MERKEZLERİ PİKNİKTE BULUŞTU
Antalya'da &quot;köpek gezdirme&quot; cinayeti
YEREL

ANTALYA'DA "KÖPEK GEZDİRME" CİNAYETİ
Kepezli çocuklardan 19 Mayıs konseri
YEREL

KEPEZLİ ÇOCUKLARDAN 19 MAYIS KONSERİ
Manavgat Eğitim-Bir-Sen yetkiyi devraldı
YEREL

MANAVGAT EĞİTİM-BİR-SEN YETKİYİ DEVRALDI
Muratpaşa15 bin eserlik sergiye hazır
YEREL

MURATPAŞA15 BİN ESERLİK SERGİYE HAZIR
Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Cooter, Antalya'da
YEREL

KANADA'NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ COOTER, ANTALYA'DA
Tanpınar finalistleri ödüllerini alıyor
YEREL

TANPINAR FİNALİSTLERİ ÖDÜLLERİNİ ALIYOR
Döşemealtı'nda Camiler Ramazana hazırlanıyor
YEREL

DÖŞEMEALTI'NDA CAMİLER RAMAZANA HAZIRLANIYOR
Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Cooter, Antalya'da
YEREL

KANADA'NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ COOTER, ANTALYA'DA
45 tonluk tank Güvercin Adası'na taşındı
YEREL

45 TONLUK TANK GÜVERCİN ADASI'NA TAŞINDI
17. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali
YEREL

17. ALANYA ULUSLARARASI TURİZM VE SANAT FESTİVALİ

Alanya'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

ALANYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Denizde fenalaşan turist hayatını kaybetti
YEREL

DENİZDE FENALAŞAN TURİST HAYATINI KAYBETTİ
Batı Akdeniz için meteorolojik uyarı
YEREL

BATI AKDENİZ İÇİN METEOROLOJİK UYARI
Manavgatlı muhtarlar ve aileleri Anıtkabir'de
YEREL

MANAVGATLI MUHTARLAR VE AİLELERİ ANITKABİR'DE
EN ÇOK OKUNANLAR
Manchester Arena'da terör saldırısı!
DÜNYA

İNGİLTERE'DE KONSER SIRASINDA PATLAMA!

 1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 400 yıllık mezarlığın sırrı çözüldü
  • 4 Bilgisayar efekti gibi görünüyor ama...