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Lapseki HEM Çardak beldesinde veda yemeği düzenledi



(Fotoğraflı)



Mustafa Uçmaz

ÇANAKKALE (İHA) - Lapseki Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü (HEM) 2016-2017 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle Çardak beldesinde veda yemeği programı düzenledi.

Lapseki Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü (HEM) 2016-2017 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle Çardak beldesinde veda yemeği programı düzenledi. Çardak Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlenen etkinlikte Belde Belediye Başkanı Basri Ulaş, Halk Eğitim Müdürü Orhan Akman, İlçe Tarım Müdürü Latif Candan, öğretmen ve usta öğreticiler yer aldı. Ulaş her yıl düzenledikleri etkinliğe katılan usta öğretici ve öğretmenlere teşekkür ederek yeni eğitim-öğretim yılında hizmetlerin devam etmesini beklediklerini dile getirdi. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Akman 2016-2017 eğitim-öğretim yılını Çardak beldesinde başarı ile tamamladıklarını ifade ederek yeni eğitim-öğretim yılında çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

(GD)



23.05.2017 13:15:21 TSI

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