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Salihli Sanat Dostları yeni yerinde

23 Mayıs 2017 Salı, 13:16
Salihli Sanat Dostları yeni yerinde
Salihli Sanat Dostları yeni yerinde

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde her meslekten şair ve yazarların bulunduğu Sanat Dostları Grubu yeni yerine taşındı.
Hasan Keser'in yağlı boya resim sergisi ile Yusuf Çağlar'ın Lavi Tekniği Resim Sergisi'nin yer aldığı açılışta konuşan Sanat Dostları Başkanı Ahmet Otman, grup olarak sanat çalışmalarını yeni açtıkları mekanda yapacaklarını dile getirerek, bu mutlu günde kendilerini yalnız bırakmayan tüm davetlilere teşekkür etti. Açılışta konuşan Salihli Belediye Başkan Vekili Karaoğlu, sanat dostlarının toplanma mekanlarının kendilerine hayırlı olmasını diledi. Sanat alanında yaptıkları çalışmalardan dolayı sanat dostlarına teşekkür eden Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ise yeni mekanlarının kendilerine hayırlı olması temennisinde bulundu. Salihli'nin kültüre, sanata ve sosyal etkinliklere önem veren bir kent olduğunu vurgu yapan Kaymakam Turgut Çelenkoğlu ise "Şüphesiz bir kenti şehir yapan medeni yapan, sanat ve kültüre verilen değerle ölçülür. Salihli'de bunu sanata gönül verenlerle birlikte gerçekleştiriyor. Yeni mekan Sanat Dostlarına hayırlı olsun" dedi.
Osman Sağbaş'ın Bayraksızlar şiirini okuduğu açılışta Sanat Dostları Ödülü ise İşadamı Noğman Yılmaz ve Abdullah Tuğrul'a verildi. Yılmaz'a plaketini Kaymakam Çelenkoğlu verirken, Tuğrul'a ise Başsavcı Uğurlu takdim etti. Konuşmaların ardından sanat dostlarının yeni mekanı hizmete açılırken, açılışta Buğra mini bir konser verdi. Mithatpaşa Mahallesi Kızılay İşhanına taşınan Sanat Dostları Grubunu açılışta, Kaymakam Turgut Çelenkoğlu olmak üzere Başsavcı Hasan Uğurlu, Belediye Başkan Vekili Mahmut Süreyya Karaoğlu, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Günay Topkaya, Türk Ocakları Salihli Şube Başkanı Ersin Aybar, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Güven Akça ve davetliler yalnız bırakmadı.
(BA-ÖND-Y)

23.05.2017 13:16:42 TSI
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