Tır tiyatrosu yaz turnesine çıktı
(Fotoğraflı)
İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının başlattığı Tır Tiyatrosu, köy ve mahallerdeki çocukları tiyatroyla buluşturmak amacıyla yaz turnesine çıktı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının köyler ve mahallerde yaşayan çocukların ayağına tiyatroyu götürmek amacıyla başlattığı Tır Tiyatrosu, bu yaz da yollarda olacak. Tır Tiyatrosu, "Kuşlar Yine Gelir'' ve "Mahallenin Neşesi'' oyunlarını sahneleyecek. Tır Tiyatrosu, yaz turnesine Çayırova Alparslan İlkokulu ve Gebze Pelitli Halil Çelik İlkokulu ile başladı. Tır Tiyatrosu oyuncuları, ilçelerdeki okulları dolaşıp, çocukları tiyatroyla buluşturacak.
(İG-RFK-Y)
23.05.2017 13:23:14 TSI
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