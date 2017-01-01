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Erciyes Üniversitesi, 7 Alanda URAP Sıralamasına Girdi

23 Mayıs 2017 Salı, 13:24
Erciyes Üniversitesi, 7 Alanda URAP Sıralamasına Girdi

KAYSERİ (İHA) - URAP (University Ranking by Academic Performance) tarafından yayımlanan 2016-2017 alan sıralamasında, Erciyes Üniversitesi 7 alanda sıralamaya girdi.
URAP değerlendirmesinde üniversitelerin InCites veri tabanındaki son beş yıla ait makale ve atıf sayıları, makale ve atıfların alan içindeki etkisi ve uluslararası işbirlikleri ölçüt olarak dikkate alındı ve dünyadaki üniversiteler 41 farklı alana göre sıralandı.
Bu alanların 17'sinde ABD üniversiteleri, 6 alanda İngiltere ve Çin, 5 alanda Hollanda, 3 alanda ise Singapur üniversiteleri dünya birincisi olurken, İsviçre, Fransa, Kanada ve Brezilya üniversiteleri birer alanda dünya birincisi oldu.
Türkiye adresli üniversiteler geçen yıl 41 alan sıralamasının 18'inde yer alırken, bu yıl 25 alanda yer alma başarısı gösterdi.
Bu yıl açıklanan sonuçlara göre, ODTÜ 41 alanın 17'sinde dünya sıralamasında yer alırken, İTÜ 14 alanda, Gazi ve Hacettepe Üniversitesi 12 alanda, İstanbul ve Ankara Üniversitesi 10 alanda, Ege Üniversitesi 9 alanda, Bilkent Üniversitesi 8 alanda, Erciyes Üniversitesi 7 alanda, Dokuz Eylül, Atatürk ve Marmara Üniversiteleri ise 6 alanda sıralamaya girdi.
Bir önceki yıl açıklanan URAP sıralamasında 5 alanda sıralamada yer bulan Erciyes Üniversitesi, 2016-2017 sıralamasında 7 alanda yer alarak önemli bir başarı gösterdi.
(AÖ-Y)

23.05.2017 13:24:07 TSI
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