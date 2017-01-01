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Dağeteği mahallesinde yeni yollar açıyor

23 Mayıs 2017 Salı, 13:30
Dağeteği mahallesinde yeni yollar açıyor
Dağeteği mahallesinde yeni yollar açıyor

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyesi, Dağeteği mahallesinde henüz yapılaşmanın olmadığı imarlı bölgelerde sürdürdüğü çalışmalar kapsamında daha önceden açtığı 17 yeni yola ilaveten 3 yeni yol için çalışmalarını devam ettiriyor.
Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, merkez ve kırsal mahallelerde yol açma ve yol yapım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmaları kapsamında Dağeteği mahallesi Yeşilurfa bölgesinde henüz yapılaşmanın olmadığı imarlı alanlarda 3 yeni yolun açma çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda kırmızı kot uygulaması dikkate alınarak, 90 santimetreye kadar kazı çalışması yapılıyor. Kazı yapılan yollara, 70 santimetre dolgu malzemesi dökülerek uzun yıllar kalıcı olması hedefleniyor.
17 yeni yol açılmıştı
Bölge sakinleri, yaptığı hizmetlerden dolayı 2002 yılından bu yana imara giren alanların Haliliye Belediyesi ile birlikte hizmete kavuştuğunu ifade ederken, Fevzi Demirkol'a teşekkür ettiklerini söyledi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Dağeteği mahallesinde daha önceden 17 yeni yol açarken, ihtiyaç doğrultusunda yeni açılacak yolların sayılarının artacağı ifade edildi.
(AK-SD-Y)

23.05.2017 13:30:06 TSI
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