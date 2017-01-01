ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hani'de otobüs sayısı artırıldı, Dicle'de yeni güzergah belirlendi

23 Mayıs 2017 Salı, 13:30
Hani'de otobüs sayısı artırıldı, Dicle'de yeni güzergah belirlendi
Hani'de otobüs sayısı artırıldı, Dicle'de yeni güzergah belirlendi

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Daha rahat ve konforlu toplu ulaşım hizmeti için çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle ilçesine bağlı 5 mahalleyi kapsayan 60 kilometre uzunluğunda yeni bir güzergah belirledi, Hani ilçesinde ise otobüs sayısını artırdı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal ilçe ve mahallelerde yaşayan vatandaşların toplu taşıma araçlarından faydalanmaları için çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Dicle ilçesine bağlı Kaygısız, Doğanlı, Dede, Bademli, Sergen mahallelerini kapsayan yeni bir güzergah belirledi. Yaklaşık 450 hanenin bulunduğu 3 bin 850 nüfuslu 5 mahallede vatandaşlar, hastane, okul ve şehir merkezine daha rahat ulaşabilecek. Büyükşehir Belediyesi otobüsleri, 25 Mayıs'tan tarihinden itibaren 60 kilometre uzunluğundaki güzergahta vatandaşlara toplu taşıma hizmeti vermeye başlayacak.

Hani'de otobüs sayısı artırıldı
Hani ilçesinde ise vatandaşların talebi üzerine yapılan çalışmalar sonucu tek otobüsün yetersiz olduğu tespit edildi. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların toplu taşımada sıkıntı yaşamaması için otobüs sayısını 2'ye çıkararak her seferde 70 olan yolcu taşıma kapasitesini 140'a yükseltti. Yeni otobüs seferleri 30 Mayıs tarihinde başlayacak.
(EK-MP-Y)

23.05.2017 13:30:55 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Gebze'den Silvan'a ziyaret
YEREL

GEBZE'DEN SİLVAN'A ZİYARET
Kulp'ta fideler satışa sunuldu
YEREL

KULP'TA FİDELER SATIŞA SUNULDU
Gebze'den Başkan Atilla'ya ziyaret
YEREL

GEBZE'DEN BAŞKAN ATİLLA'YA ZİYARET
Hastaneler bölgesinde kaldırımlar yenileniyor
YEREL

HASTANELER BÖLGESİNDE KALDIRIMLAR YENİLENİYOR
Diyarbakır'da Kilim Dokuma Kursu açıldı
YEREL

DİYARBAKIR'DA KİLİM DOKUMA KURSU AÇILDI
Balkan üçüncüsü Akçakmak milli takımda
YEREL

BALKAN ÜÇÜNCÜSÜ AKÇAKMAK MİLLİ TAKIMDA
Kulp Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
YEREL

KULP HALK EĞİTİM MERKEZİ YIL SONU SERGİSİ AÇILDI
Turistik alanlarda çalışan personele eğitim
YEREL

TURİSTİK ALANLARDA ÇALIŞAN PERSONELE EĞİTİM
Diyarbakır DSİSpor'dan iki şampiyonluk birden
YEREL

DİYARBAKIR DSİSPOR'DAN İKİ ŞAMPİYONLUK BİRDEN
Dicle'de spor etkinlikleri
YEREL

DİCLE'DE SPOR ETKİNLİKLERİ
Kulp'ta yayla sezonu açıldı
YEREL

KULP'TA YAYLA SEZONU AÇILDI
Kurtlar sürüye saldırdı
YEREL

KURTLAR SÜRÜYE SALDIRDI
Kulp'ta başıboş hayvanlar vatandaşı bezdirdi
YEREL

KULP'TA BAŞIBOŞ HAYVANLAR VATANDAŞI BEZDİRDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Manchester Arena'da terör saldırısı!
DÜNYA

İNGİLTERE'DE KONSER SIRASINDA PATLAMA!

 1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 400 yıllık mezarlığın sırrı çözüldü
  • 4 Bilgisayar efekti gibi görünüyor ama...