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Hani'de otobüs sayısı artırıldı, Dicle'de yeni güzergah belirlendi



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DİYARBAKIR (İHA) - Daha rahat ve konforlu toplu ulaşım hizmeti için çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle ilçesine bağlı 5 mahalleyi kapsayan 60 kilometre uzunluğunda yeni bir güzergah belirledi, Hani ilçesinde ise otobüs sayısını artırdı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kırsal ilçe ve mahallelerde yaşayan vatandaşların toplu taşıma araçlarından faydalanmaları için çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Dicle ilçesine bağlı Kaygısız, Doğanlı, Dede, Bademli, Sergen mahallelerini kapsayan yeni bir güzergah belirledi. Yaklaşık 450 hanenin bulunduğu 3 bin 850 nüfuslu 5 mahallede vatandaşlar, hastane, okul ve şehir merkezine daha rahat ulaşabilecek. Büyükşehir Belediyesi otobüsleri, 25 Mayıs'tan tarihinden itibaren 60 kilometre uzunluğundaki güzergahta vatandaşlara toplu taşıma hizmeti vermeye başlayacak.



Hani'de otobüs sayısı artırıldı

Hani ilçesinde ise vatandaşların talebi üzerine yapılan çalışmalar sonucu tek otobüsün yetersiz olduğu tespit edildi. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların toplu taşımada sıkıntı yaşamaması için otobüs sayısını 2'ye çıkararak her seferde 70 olan yolcu taşıma kapasitesini 140'a yükseltti. Yeni otobüs seferleri 30 Mayıs tarihinde başlayacak.

(EK-MP-Y)



23.05.2017 13:30:55 TSI

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