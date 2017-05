YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. BTP Van İl Başkanı Gül, AK Parti'ye geçti

BTP Van İl Başkanı Gül, AK Parti'ye geçti



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Van İl Başkanı M. Şakir Gül, partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçti.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle beraberindeki il ve ilçe yöneticileriyle AK Parti'ye geçtiğini ifade eden M. Şakir Gül, rozetini ise AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda'dan aldığını belirtti. Gül, "Bizler Türkiye sevdalıları olarak AK Parti çatısı altında verilecek her görevi bir emir sayarak, bu emirleri yerine getirmeye her zaman hazırız. 1970 yılların Türkiye'sini ve siyasetini gören bir kardeşiniz olarak bugün ki şer odaklarının, başta FETÖ terör örgütü olmak üzere ve diğer terör örgütlerinin nifak tohumlarının 1970'li yıllarda ekildiğini bugün hep beraber görmekteyiz. Birlik ve beraberliğimize her zamankinden daha çok önem arz ettiği bir denemden geçmekteyiz. Tek devlet, tek bayrak ve tek millet olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin liderliğinde daha iyi bir Türkiye için bizlerde var gücümüzle çalışacağız" dedi.

(MSA-Y)



23.05.2017 13:31:59 TSI

NNNN