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Büyükelçi Cooter: "Antalya'nın güneşine talibiz"

23 Mayıs 2017 Salı, 13:31
Büyükelçi Cooter: "Antalya'nın güneşine talibiz"
Büyükelçi Cooter: "Antalya'nın güneşine talibiz"

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Chris Cooter, Kanadalı yatırımcıların Antalya'nın bol güneşinden yararlanarak enerji alanında yatırım yapmak istediklerini söyledi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İsmail Afşar, Kanada Ankara Büyükelçisi Chris Cooter'ı, ağırladı. Antalya'ya hem iş hem tatil için ilk kez geldiklerini belirten Cooter, Antalya'nın muhteşem müzesini görme imkanı buldukların, aynı zamanda enerji, tarım ve turizm alanındaki olanakları incelemek için Antalya'da bulunduklarını belirtti. 8 ay önce göreve geldiğin söyleyen Cooter, "Türkiye'nin değişik yerlerini ziyaret ederek Kanada'nın ticari yatırım olanaklarını araştırıyoruz. Antalya büyük şehirlerden biri ancak henüz yatırımlarımız yok. Ekonomi alnında nasıl işbirliği yapabiliriz diye görüşme yapmak istedim. Kanada olarak en büyük yatırımlarımız madencilik sektöründe bulunuyor. Ancak biz bunu çeşitlendirmek istiyoruz. Örneğin enerji alanında. Dünyanın en büyük ikinci güneş enerjisi şirketi Kanada'da. Antalya'nın da çok fazla güneşi var. Bu alanda kesinlikle işbirliği yapabiliriz" şeklinde konuştu.

Güneşe yatırım yapıyoruz
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İsmail Afşar da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'yi ziyaret eden Kanadalı turist sayısının az olduğunu ifade eden Afşar, Türkiye'de daha çok Kanadalı turist görmek istediklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak güneş enerjisi alanında önemli yatırımlar yaptıklarını belirten İsmail Afşar, "Belediye olarak çiftçilerimize ücretsiz elektrik enerjisi veriyoruz. Bu enerjiyi kurduğumuz güneş tarlalarından elde ediyoruz. Bu alanda iş birliği olanaklarını görüşmek üzere Kanadalı iş adamlarını misafir etmek isteriz" dedi.

Tebrik etti
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vekili İsmail Afşar, Kanada Ankara Büyükelçisi Chris Cooter'a Kanada'da düzenlenen Çiçek Açan Şehirler yarışmasında alınan ödülü de gösterdi. Cooter, Antalya'nın bu başarısından dolayı, Afşar'ı tebrik etti. Ziyaretin sonunda Afşar ve Cooter karşılıklı hediye alışverişinde bulundu.
(SÇ-SÇ-Y)

23.05.2017 13:31:28 TSI
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