ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GİRESUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Mahkumlar, devlet ve iş adamlarıyla yemekte buluştu

23 Mayıs 2017 Salı, 13:33
Mahkumlar, devlet ve iş adamlarıyla yemekte buluştu
Mahkumlar, devlet ve iş adamlarıyla yemekte buluştu

(Fotoğraflı)

GİRESUN (İHA) - Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Giresun Ticaret Borsası işbirliğiyle Giresun yarı açık cezaevinde mahkum olan hükümlülere yemek verildi.
Giresun'da bir restoranda verilen yemeğe Giresun Valisi Hasan Karahan, Cunhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya, Alay Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraçoğlu, İl Emniyet Müdürü Uğur Öztürk, Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, Piraziz Belediye Başkanı Hüseyin Görgülüoğlu, Ticaret Borsası Başkanı Temel Yanıkoğlu ve hükümlüler katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya, bu tür etkinliklerin anlamlı birliktelikler olduğuna dikkat çekerek "Böyle etkinliklerle bir araya gelmek çok güzel, cezalarını çeken hükümlü kardeşlerimizin hatalarından dönmelerini farkına varmalarını temenni ediyorum" dedi
Herkesin hatalarından ders alması gerektiğini ifade eden Vali Hasan Karahan ise "Ülkemizde 80 milyonun kardeşliğinin esas olduğunu unutmamak gerek. Her insan hata yapar.Önemli olan o hatadan dönmektir, Daha huzurlu ve müreffeh bir Türkiye için hep birlikte hareket edeceğiz. Dışarda yeni bir hayatın sizleri beklediğini unutmamak gerekir" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya Ticaret Borsası Başkanı Temel Yanıkoğlu'na teşekkür plaketi verdi.
(AB-ÖS-Y)

23.05.2017 13:33:02 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
CHP'li Bektaşoğlu'nun demiryolu soru önergesine Başbakan Yıldırım'dan cevap geldi
YEREL

CHP'Lİ BEKTAŞOĞLU'NUN DEMİRYOLU SORU ÖNERGESİNE BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN CEVAP GELDİ
Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimi yapıldı
YEREL

KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ SEÇİMİ YAPILDI
Vali Karahan'dan muhtarlara terör uyarısı
YEREL

VALİ KARAHAN'DAN MUHTARLARA TERÖR UYARISI
Giresun'daki FETÖ/PDY operasyonları
YEREL

GİRESUN'DAKİ FETÖ/PDY OPERASYONLARI
15 bin kursiyerin 1 yıllık emeği sergilendi
YEREL

15 BİN KURSİYERİN 1 YILLIK EMEĞİ SERGİLENDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Manchester Arena'da terör saldırısı!
DÜNYA

İNGİLTERE'DE KONSER SIRASINDA PATLAMA!

 1
  • 2 Cesur tercih
  • 3 400 yıllık mezarlığın sırrı çözüldü
  • 4 Bilgisayar efekti gibi görünüyor ama...