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Mahkumlar, devlet ve iş adamlarıyla yemekte buluştu



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GİRESUN (İHA) - Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Giresun Ticaret Borsası işbirliğiyle Giresun yarı açık cezaevinde mahkum olan hükümlülere yemek verildi.

Giresun'da bir restoranda verilen yemeğe Giresun Valisi Hasan Karahan, Cunhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya, Alay Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraçoğlu, İl Emniyet Müdürü Uğur Öztürk, Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, Piraziz Belediye Başkanı Hüseyin Görgülüoğlu, Ticaret Borsası Başkanı Temel Yanıkoğlu ve hükümlüler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya, bu tür etkinliklerin anlamlı birliktelikler olduğuna dikkat çekerek "Böyle etkinliklerle bir araya gelmek çok güzel, cezalarını çeken hükümlü kardeşlerimizin hatalarından dönmelerini farkına varmalarını temenni ediyorum" dedi

Herkesin hatalarından ders alması gerektiğini ifade eden Vali Hasan Karahan ise "Ülkemizde 80 milyonun kardeşliğinin esas olduğunu unutmamak gerek. Her insan hata yapar.Önemli olan o hatadan dönmektir, Daha huzurlu ve müreffeh bir Türkiye için hep birlikte hareket edeceğiz. Dışarda yeni bir hayatın sizleri beklediğini unutmamak gerekir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya Ticaret Borsası Başkanı Temel Yanıkoğlu'na teşekkür plaketi verdi.

(AB-ÖS-Y)



23.05.2017 13:33:02 TSI

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