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Valilik personeline iş güvenliği eğitimi



(Fotoğraflı)



KIRŞEHİR (İHA) - Valilik personeline İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından 'İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri' konusunda eğitim veriliyor.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen kurs bilgilendirmesinde konuşan Vali Yardımcısı Servet Güngör, "Bilindiği gibi İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili mevzuat geçtiğimiz yıllarda yürürlüğe konmuştu. Ülkemizdeki bütün iş yerlerinin başta ağır iş yürüten kurumlar olmak üzere kademeli bir şekilde iş güvenliği hakkındaki yeni sisteme geçmesi öngörüldü. "dedi.

İş Sağlığı ve güvenliği noktasında tüm yükümlülükleri yerine getireceklerini ifade eden Vali Yardımcısı Güngör, "Bu kapsamda Valiliğin de içinde bulunduğu bütün kamu kurum ve kuruluşlarının iş sağlığı ve iş güvenliği noktasında tüm yükümlülükleri yerine getirmesi öngörüldü.

Bu konudaki eksiklerimizi görmek adına, bütün personelimizin bu eğitimden geçmesi gerekmekteydi. Amacımız, hem kamu hizmeti sunduğumuz vatandaşlarımızın hem de hizmeti sunan personelimizin iş sağlığı ve güvenliği konusunda herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması ve buna yönelik sürekliliği sağlamaktır. Bu vesileyle, toplantının hayırlı olmasını temenni ediyor, eğitim verecek arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Eğitimin güzel sonuçlar çıkaracağına ve faydalı olacağına eminim." diye konuştu.

İş Güvenliği Uzmanları Mustafa Erdoğdu ve Görkem Aytaç Alagöz, Sivil Savunma Uzmanı Hakan Çakır, Sosyal Çalışmacı Ayşegül Rüzgar ve UMKE Sorumlusu Feyzullah Çetin'in iki gün boyunca verecekleri eğitim sonunda personele katılım belgesi alacak.

(EÖ-AÖ-Y)



23.05.2017 13:35:00 TSI

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