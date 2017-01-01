7 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı
- Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince üç ilde eş zamanlı yapılan FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden üçü tutuklandı, dördü adli kontrolle serbest bırakıldı.
(Fotoğraflı)
Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından üç ilde 6 noktada eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyon Muğla'nın Menteşe, Bodrum ve Marmaris ilçeleri ile Aydın ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlendi. Silahlı terör örgütüne üye olmak ve terörizme finansman sağladıkları ileri sürülen 7 şüpheli Emniyetteki ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildiler. Mahkemeye sevk edilen 7 kişiden H.D., M.T. ve O.G.G. tutuklanırken, O.U., B,U., O.D. ve Ö.Ş. adli kontrolle serbest bırakıldı.
(BT)
23.05.2017 13:40:01 TSI
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