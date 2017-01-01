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Nene Hatun'u kabri başında andılar



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum Palandöken Saltukbey Ortaokulu 7-A Sınıfının öğrencileri her yıl olduğu gibi bu yıl da ölüm yıl dönümünde Nene Hatun'un kabri başındaydılar... Nenelerine fatiha okuyan öğrenciler bu toprakları vatan yapan ecdada vefa ve saygı örneği gösterdiler.

Türkçe Öğretmenleri E.Behiye Polat Kütük, "Her yıl buraya gelmemizdeki gaye öğrencilerimizin bu toprakların nasıl vatan olduğunu unutmamaları ve ecdadın yadigar bıraktığı milli ve manevi değerlere sahip çıkmalarıdır" dedi.

(ERZ-AT-Y)



23.05.2017 13:52:53 TSI

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